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Пентагон начал расследование из-за поездки арестованного в России солдата

Сингх: Пентагон расследует поездку солдата США, которого арестовали в России
Старшего сержанта армии США задержали во Владивостоке по заявлению его русской подруги. Он прилетел к ней в Россию в нарушение правил. Журналисты заметили, что в совместных роликах в TikTok девушка постоянно его оскорбляла
Гордон Блэк
Гордон Блэк (Фото: из личного архива)

Пентагон начал административное расследование для определения «фактов и обстоятельств» поездки в Россию американского военнослужащего Гордона Блэка, которого арестовали во Владивостоке. Об этом сообщила представитель ведомства Сабрина Сингх на брифинге, трансляция шла на YouTube.

Она подчеркнула, что тот поехал во Владивосток по личным причинам, хотя любые несогласованные поездки военных в Россию строго запрещены. Блэк «не запрашивал официального разрешения», а Пентагон «не санкционировал его поездку в Китай и Россию», уточняли ранее в американской армии.

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Блэку 34 года, он в звании старшего сержанта. Его задержали 2 мая по заявлению 32-летней девушки. МВД уточнило, что они познакомились в Южной Корее и состояли в отношениях, после возвращения во Владивосток девушка продолжила общаться с Блэком по интернету. Военнослужащий был командирован в Южную Корею и по окончании службы должен был вернуться в США, но 10 апреля приехал к девушке во Владивосток.

«Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину», — отмечали в МВД.

Девушку зовут Александра Ващук, ей 31 год, пишет New York Post. В совместных роликах в TikTok пара критиковала политику США, президента Джо Байдена и выражала поддержку действиям России на Украине, а девушка обращалась с Блэком в жесткой манере, обзывала его «пиндосом» и дразнила.

Блэку вменяют кражу с причинением значительного ущерба (пункт «в» ч. 2 ст. 158 УК), эта статья грозит заключением на срок до пяти лет. Его подозревают в краже 200 тыс. руб., уточнил источник «Известий».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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