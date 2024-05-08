Sky News сообщил о хаосе в британских аэропортах из-за сбоя

Во всех британских аэропортах произошел сбой с турникетами, скопились большие очереди, ожидание в которых растянулось на долгое время. Прошлым летом произошла похожая проблема, тогда отменили 1,5 тыс. рейсов

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В аэропортах Великобритании произошел сбой в работе системы пограничного контроля. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителей аэропортов Хитроу, Манчестер, Станстед и Гатвик.

Sky News назвал происходящее в них хаосом и уточнил, что сбой касается работы электронных турникетов

«Нам известно о проблеме с системами пограничных сил Великобритании по всей стране, которая затрагивает все аэропорты Великобритании», — заявил представитель аэропорта Станстед.

В Гатвике уточнили, что ситуация может привести к задержкам некоторых пассажиров, и заверили в попытках исправить проблему. В аэропорту Эдинбурга отметили: сбой произошел не в пиковое время нагрузки, но все равно пассажиры будут вынуждены провести в ожидании больше времени, чем обычно.

Пользовательница X (бывшее название Twitter) под ником Rxsiebo опубликовала кадры длинных очередей, другой пользователь с ником A_N_D_Y_3 рассказал, что находится в очереди уже час и она только растет.

Аналогичная проблема возникла прошлым летом, 28 августа. Сбой пришелся на один из самых загруженных дней в году, когда многие британцы возвращаются в страну после летних отпусков и школьных каникул. Были отменены 790 вылетов и 785 прилетов в аэропорты Великобритании — около 27% всех регулярных рейсов в страну и из страны. Сбой повлиял на работу автоматизированных диспетчерских систем, из-за чего полетные планы пришлось обрабатывать вручную. Это невозможно сделать в прежнем объеме, поэтому пришлось ввести ограничение на движение воздушного транспорта. Устранение проблем заняло несколько дней.