Тренер школы «Динамо» Кашин умер во время игры в футбол

Тренер школы «Динамо» умер во время игры в футбол

Егор Кашин умер на 24-м году жизни

Егор Кашин (Фото: пресс-служба ФК "Динамо")

Тренер школы московского «Динамо» Егор Кашин скончался во время игры в футбол, сообщила пресс-служба школы клуба.

Причины смерти не сообщаются.

«Егору было всего 23 года, а трагедия произошла на поле во время игры в футбол. Академия «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Егора. Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», — говорится в сообщении.

Кашин являлся воспитанником футбольного «Мурома». Он выступал за основную команду с 2022 по 2023 год. Защитник провел 33 матча в дивизионе Б Второй лиги и одну встречу в Кубке России.