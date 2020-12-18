Superjet поднимается на субсидиях

Росавиация утвердила перечень финансируемых региональных воздушных перевозок на 2021 год

Субсидирование региональных перевозок авиакомпаний, не летающих на Superjet, в 2021 году сократится вдвое — на ₽5,1 млрд. Почти 70% всех субсидий, как федеральных, так и региональных, получат компании с этим самолетом в парке

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Правительство в 2021 году уменьшит субсидирование авиакомпаний, у которых в парке отсутствуют российские Sukhoi Superjet 100 (SSJ), но увеличит размер дотаций для предприятий с этими самолетами. Это следует из перечня субсидируемых региональных маршрутов на 2021 год (маршруты в обход Москвы), который утвердил глава Росавиации Александр Нерадько в конце ноября, и правил распределения субсидий.

На программу субсидирования региональных маршрутов, реализуемую в соответствии с постановлением правительства, на 2021 год выделено 7,7 млрд руб. из федерального бюджета и 6,7 млрд руб. из региональных бюджетов, сообщил РБК консультант нескольких авиакомпаний, который провел расчеты на основе документов Росавиации (правильность его вычислений РБК подтвердили представители S7 Airlines, Utair, Nordwind и «ИрАэро»). В сумме это 14,4 млрд руб. Но общий размер субсидий в 2021 году составит 13,9 млрд руб., потому что еще 0,5 млрд из новых федеральный субсидий распределят между компаниями в декабре 2020 года, пояснил РБК источник в Росавиации. Представитель ведомства отметил, что методическими указаниями Минфина при формировании проекта закона о бюджете на 2021 год сумма субсидий авиакомпаниям была оптимизирована, но не уточнил, на какую сумму.

На 2020 год Росавиация утвердила субсидии на 8,348 млрд руб. из федерального бюджета. Еще 6,882 млрд руб. — выплаты из региональных бюджетов. То есть в общей сложности дотации составили 15,2 млрд руб.

В 2020 году авиакомпаниям без SSJ выделили 9,5 млрд руб., а в 2021 году вдвое меньше — 4,4 млрд. Эксплуатантам этого самолета субсидии увеличат с 5,7 млрд до 9,5 млрд (68% от общей суммы субсидий), следует из подсчетов консультанта. Пресс-служба Росавиации ранее признала, что около 70% от общей суммы субсидий из федерального бюджета «будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушном судне Sukhoi Superjet».

Какие маршруты субсидируются Согласно правилам распределения субсидий, включение маршрута в перечень субсидируемых имеет девять уровней приоритета. В первую очередь в перечень попадают те, перевозка по которым осуществляется на воздушных судах, произведенных на территории России после 1 января 2009 года. Второй приоритет — маршруты, в отношении которых регион из своего бюджета согласен выделить на рейсы со своей территории более 60% от размера субсидии. Использование новой авиатехники российского производства — важный критерий, но готовность регионов участвовать в софинансировании повышает шансы на его включение в перечень субсидированных, заметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Как распределятся субсидии на перевозки

В число крупнейших получателей субсидий на региональные перевозки в 2021 году войдут следующие авиакомпании, летающие на Superjet, это «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и Red Wings, а также четыре без SSJ в парке — S7, «РусЛайн», «ЮВТ Аэро» и Utair. На восемь этих перевозчиков придется более 90% всех субсидий из федерального и региональных бюджетов.

Больше всех получит авиакомпания «Ямал», принадлежащая правительству Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Крупные операционные базы этого перевозчика расположены в Москве, Салехарде и Тюмени. ЯНАО — регион, где наземная транспортная инфраструктура слабо развита, а уровень бюджетных доходов высокий, объясняет Пантелеев. Поэтому региональные власти активно стимулируют авиационную подвижность, субсидируя перелеты в рамках региональных программ, а также активно софинансируя полеты в рамках постановления правительства № 1242.

Из 21 авиакомпании, которые в 2021 году планируют круглогодично осуществлять перевозку пассажиров по субсидируемым направлениям, только у десяти субсидии увеличились (из них пять эксплуатируют SSJ), а у остальных, в том числе у S7 и Utair, сократились.

Наибольшее сокращение субсидий в следующем году, более чем втрое, до 705 млн руб., произойдет у авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Татарстана. Ее представитель сказала РБК, что дотации предоставляются за выполненные рейсы и точную информацию по 2021 году она сможет сообщить после завершения полетной программы. «Приоритет был отдан авиакомпаниям, которые эксплуатируют отечественную авиатехнику, в частности Sukhoi Superjet. Больше половины заявленных нами маршрутов не были включены в список на 2021 год», — пояснила она.

В число перевозчиков, которым сократят субсидии в 2021 году, вошел и один эксплуатант SSJ — авиакомпания «Северсталь». В следующем году она получит на 47% меньше, чем годом ранее, — 60,5 млн руб. Представитель «Севергрупп» Алексея Мордашова, в которую входит авиакомпания, пояснила, что приоритетным правом получения субсидий пользуются авиакомпании, выполняющие полеты в регионы, участвующие в софинансировании. Из регионов, куда летает «Северсталь», Карелия и Мурманская область подтвердили готовность участия в программе субсидирования, а Вологодская область и Республика Коми отказались.

Какую роль субсидии играют для авиакомпаний

Росавиация прогнозировала, что объем перевозки пассажиров по 262 субсидируемым маршрутам в 2020 году должен составить около 2,5 млн человек (насколько план был выполнен в условиях пандемии, не сообщалось). В 2021 году число дотационных маршрутов вырастет до 266, а ожидаемое число пассажиров должно достигнуть 3,7 млн, несмотря на общее снижение финансирования.

Субсидии региональных перевозок помогли S7 опередить по числу пассажиров «Аэрофлот», у которого больше рейсов из Москвы, а не между регионами, заявил летом министр транспорта Виталий Савельев, тогда возглавлявший «Аэрофлот». «Они (S7) летают не только из столичного Домодедово, но и из новосибирского Толмачево. При этом на них распространяется постановление правительства № 1242 о субсидировании региональных перевозок внутри России, подчеркиваю, не из Москвы, — отметил он в интервью ТАСС. — Им помогают — они летают. А мы не можем. Более 240 машин из 360 встали на прикол». S7 c апреля 2020 года, когда эта компания стала лидером в России, по ноябрь перевезла 7,6 млн пассажиров, а «Аэрофлот» — 6,6 млн.

Программа субсидируемых воздушных перевозок в 2017–2019 годах не оказала значительного влияния на развитие и формирование региональной маршрутной сети, указала в августе 2020 года Счетная палата: доля субсидируемых маршрутов — это лишь 12% от общего количества рейсов в России в 2019 году. Несмотря на субсидии, не обеспечивалось развитие маршрутов в труднодоступные и удаленные населенные пункты, где авиационный транспорт является основным или единственным и имеет социальную значимость, отмечали аудиторы. «Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в проверяемом периоде увеличилось в три раза. Однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составляет всего от 2 до 6%», — говорилось в отчете.

Но многие авиакомпании и в спокойные времена работали на грани операционной убыточности, и субсидии были для них важной статьей, благодаря которой удавалось выживать, утверждает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. По его словам, в текущих условиях ограничений и снижения пассажиропотока любой выпадающий доход может быть критичным с точки зрения возможности продолжения деятельности и исполнения своих обязательств.

Какая поддержка предусмотрена для SSJ

В марте 2020 года в проспекте к размещению еврооблигаций ГТЛК (одного из крупнейших покупателей SSJ) были перечислены основные риски из-за поставок этих самолетов. К ним были отнесены отсутствие развитого рынка, случаи неопределенности в связи с технической и логистической поддержкой со стороны производителя, проблемы с постпродажным обслуживанием и недостаточно развитая сеть поставок запчастей.

В рамках развития авиационного машиностроения правительство заинтересовано создавать максимально интересные условия для приобретения и эксплуатации самолетов, произведенных в России, отметил Гущин. Он допускает, что дополнительное субсидирование может привести к росту числа заказов на SSJ. «Но ожидаемого положительного эффекта можно достичь только в совокупности с повышением качества сервисного обслуживания», — отмечает он. Тогда средний налет российских самолетов будет расти, что дополнительно повысит их привлекательность, заключил эксперт. РБК направил запрос производителю самолета, компании «Иркут», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха».

Увеличение субсидий на региональные перевозки, осуществляемые на Superjet, — лишь одна из мер стимулирования использования этого самолета. В рамках постановления № 301 правительство выделяет авиакомпаниям на новый SSJ по 140 млн руб., 115 млн руб. из них идут на создание склада запчастей, 25 млн руб. — на обучение экипажей, рассказывал «Ведомостям» глава Red Wings Евгений Ключарев. В рамках постановления № 1212 из бюджета выделяется на каждый SSJ еще по 199 млн руб., которые идут на оплату лизинговых платежей. «Самолет на длительный период, больше года, становится для авиакомпании бесплатным», — добавлял он.

Весной 2020 года президент Владимир Путин одобрил новую программу поддержки SSJ, согласно которой лизинговой компании предоставляется госгарантия по кредиту, привлекаемому на закупку 59 таких лайнеров, которые оказались не востребованы покупателями. Такое право получила «дочка» оборонного банка ПСБ «ПСБ Лизинг», которая купит все эти самолеты у «Иркута» за 140 млрд руб. (2,37 млрд руб. в расчете на лайнер).

Минпромторг также разработал проект правил предоставления авиакомпаниям субсидий в 2021 году на оплату 50% лизинговых платежей за эти 59 самолетов на начальном периоде их эксплуатации — 333,3 млн руб. на каждый SSJ100, поставленный по договору финансового лизинга, и 140 млн — по договору операционного лизинга. В целях повышения налета SSJ правительство планирует также компенсировать затраты на их техническое обслуживание — 37,5 тыс. руб. за час налета.