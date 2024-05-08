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Военная операция на Украине ,  
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Трамп вмешался в конфликт внутри конгресса США из-за помощи Украине

Politico: Трамп вмешался в конфликт внутри конгресса США из-за помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пытается помешать отстранению от должности спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона. Трамп намерен стать посредником в споре Джонсона и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

В начале мая Грин заявила о намерении поставить на голосование вопрос об отставке спикера представителей Джонсона. Грин недовольна утверждением нового пакета помощи Украине. По ее мнению, Джонсону не следовало выставлять законопроект о поддержке Киева на голосование, так как его не поддерживает большинство республиканцев.

Оба политика — представители Республиканской партии и являются сторонниками Трампа.

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Дональд Трамп

По данным Politico, бывший президент провел телефонный разговор с Грин и призвал отказаться от претензий в адрес Джонсона. Трамп неоднократно публично одобрял работу спикера палаты представителей, отмечает газета.

Один из собеседников рассказал Politico, что Трамп стремится сохранить единство в рядах своих сторонников перед выборами президента США.

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Майк Джонсон

В конце апреля американские власти одобрили законопроект о выделении Украине военной помощи в размере $60,64 млрд. Законопроект поддержали 75 сенаторов, против выступили 17 человек.

Больше трети от общей суммы выделят на восполнение запасов оружия США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд уйдет на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на надзор за предоставляемой Киеву помощью.

Законопроект вызвал возмущение среди представителей Республиканской партии. После публикации спикером палаты представителей Джонсоном билля о помощи Украине однопартийца пригрозили ему отставкой — республиканцы выступали против выделения нового пакета помощи Киеву. В частности, член палаты представителей от Аризоны Эли Крэйн назвала законопроект «разочарованием».

Россия выступает против поставок оружия Украине. В Кремле решение называли ожидаемым и прогнозируемым, а также подчеркивали, что одобрение помощи еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

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Дональд Трамп палата представителей США США Конгресс США Украина
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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