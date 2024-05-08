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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе второй раз за ночь объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщает пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — попросили в ведомстве.

Это второе объявление о ракетное опасности в ночь на 8 мая. В 00:09 мск о запуске сирены сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, спустя 20 минут ее отменили.

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После начала военной операции России на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

6 мая дроны-камикадзе атаковали дорогу в районе села Березовка. Под удар попали легковой автомобиль и две «Газели» — на них передвигались сотрудники компании «Агро-Белогорье». В результате погибли семь человек, более 40 получили ранения. Семьи пострадавших получат денежные компенсации, оказание медицинской помощи раненым лично контролирует глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность

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Теги
Белгородская область МЧС ракетная опасность
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