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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске прогремели взрывы и начался пожар

ЛИЦ: в Луганске прогремели взрывы и начался пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carlos Ortega / EPA / TACC
Фото: Carlos Ortega / EPA / TACC

В Луганске прогремело несколько взрывов и начался пожар, сообщает «Луганский информационный центр» в телеграм-канале.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно высокие языки пламени.

Удар был нанесен по нефтебазе, находящейся в черте города, уточнил позднее глава региона Леонид Пасечник.

В предыдущий раз удар по Луганску нанесли в середине апреля, целью ракетного обстрела стал машиностроительный завод. Девять человек пострадали, их них семеро работали на предприятие, а двое жили в соседних домах. «Основной характер травм — множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия», — рассказывала региональный министр здравоохранения Наталия Пащенко. Жители соседних домов получили осколочные ранения.

В Луганске прогремели взрывы и начался пожар
В Луганске прогремели взрывы и начался пожар

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Луганск взрывы Пожар
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