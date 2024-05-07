В Луганске прогремели взрывы и начался пожар

Фото: Carlos Ortega / EPA / TACC

В Луганске прогремело несколько взрывов и начался пожар, сообщает «Луганский информационный центр» в телеграм-канале.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно высокие языки пламени.

Удар был нанесен по нефтебазе, находящейся в черте города, уточнил позднее глава региона Леонид Пасечник.

В предыдущий раз удар по Луганску нанесли в середине апреля, целью ракетного обстрела стал машиностроительный завод. Девять человек пострадали, их них семеро работали на предприятие, а двое жили в соседних домах. «Основной характер травм — множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия», — рассказывала региональный министр здравоохранения Наталия Пащенко. Жители соседних домов получили осколочные ранения.