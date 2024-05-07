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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске

Пасечник: ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске
Сюжет
Военная операция на Украине
После взрывов в Луганске загорелась нефтебаза, Пасечник обвинил в ударе ВСУ. Информации о пострадавших пока нет
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Украинские войска ударили по нефтебазе в Луганске, сотрудники МЧС тушат пожар, сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию держу на личном контроле», — написал он.

Взрывов было несколько, один — сильный, после которого началось возгорание, уточнял «Луганский информационный центр» (ЛИЦ). Издание опубликовало видеозапись, на которой видны высокие языки пламени.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

ВСУ в последние месяцы нарастили удары по российским нефтяным объектам. Власти США попросили украинских коллег не наносить ущерб этим целям, чтобы не спровоцировать Россию на мощный ответ и не вызвать энергетический кризис на рынке, однако Киев отказался. Президент Владимир Зеленский пояснил, что только Украина будет выбирать цели.

«Наши военные начеку. Специальная военная операция продолжается», «военные делают все, что необходимо», говорил представитель президента России Дмитрий Песков.

В предыдущий раз удар по Луганску был нанесен месяц назад, в середине апреля. Ракетному обстрелу подвергся машиностроительный завод. Семеро сотрудников предприятия пострадали, у них были множественные переломы и ампутации, еще двое жителей соседних домов получили осколочные ранения.

ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске
ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Луганск НПЗ нефтебаза Леонид Пасечник
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