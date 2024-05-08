Аналитики назвали, что рискует помешать росту поставок угля за рубеж

Аналитики ИПЕМ: зарубежный спрос на уголь из России вырастет на 38% к 2030 году

Российский уголь в течение шести лет станет более востребованным за рубежом, но могут помешать ограничения железных дорог, считают эксперты. Ранее аналитики указали, что цены на уголь из России достигли трехлетнего минимума

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Спрос на российский уголь у заграничных покупателей вырастет на 38% к 2030 году и достигнет 293,9 млн тонн, спрогнозировали аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), пишут «Ведомости».

Ключевой проблемой, которая может помешать вывозу столь значительных объемов угля, эксперты назвали пропускную способность железных дорог. Поставки угля в таком количестве станут возможны лишь при условии своевременного развития инфраструктуры.

Больше всего спрос в абсолютном выражении вырастет на рынках Южной и Юго-Восточной Азии — до 210,1 млн тонн, прибавив 15,5%. По расчетам экспертов, в эти страны через шесть лет будет поставляться свыше 70% всего вывозимого из России угля. Значительный рост ожидается и среди покупателей из Северной и Южной Америки — в 7,6 раз до 3,8 млн тонн в год, а также странах ближнего зарубежья — в 3,2 раза до 4,2 млн тонн. На Ближний Восток поставки вырастут до на 6% до 29,3 млн тонн, а в Африку почти вдвое до 2,1 млн тонн.

На Европу будет к 2030-му приходиться около 1,2 млн тонн российского угля в год, полагают аналитики. Причем в 2021-м страны Евросоюза закупили у России 48,8 млн т угля.

Портовые терминалы России в сумме могут обработать 329 млн тонн угля, к 2030 их мощность достигнет 439 млн тонн, подсчитали эксперты ИПЕМ. Однако они указали, что мощности железнодорожной инфраструктуры не позволят везти столько угля на экспорт.

Если бы инфраструктурных ограничений железнодорожной сети не было, в этом году экспорт угля мог бы увеличиться на 5,5% к 2023 году, что фактически достигло бы уровней 2021 года, следует из их расчетов.

ИПЕМ занимается изучением энергетики, транспорта, промышленности, макроэкономики с 2005 года и разрабатывает рекомендации по развитию экономики для крупнейших компаний, готовит аналитические материалы для администрации президента, сказано на сайте организации.

«Транспорт теперь стал лимитирующим по всем трем направлениям: на Восточном полигоне глобальная стройка, на юге — уголь не проезжает, на западе вроде бы стройки нет, но мы тоже туда не едем», — рассказывал в апреле замминистра энергетики Сергей Мочальников. Он спрогнозировал, что спрос к 2030 году вырастет до 360 млн тонн ежегодно и указал: «Но мы реалисты и понимаем, что пока перепрыгнуть параметры 2023 года из-за логистических ограничений нам вряд ли удастся».

Вместе с тем, этой весной экспортные цены на российский энергетический уголь упали до минимальных значений за три года, с 2021-го, из-за низкого спроса на ключевых рынках в Индии и Китае. К такому выводу пришли аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Эксперты отметили, что нынешние цены делают российский уголь нерентабельным, поскольку экспортные нетбэки, то есть экспортная цена за вычетом транспортных расходов, в портах на северо-западе и юге России стали отрицательными. Спрос на азиатском рынке сократился в связи с «периодом межсезонья»: морозы уже миновали, а жаркие месяцы еще не наступили, пояснили в ЦЦИ.