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В Ростовской области мужчина выстрелил в полицейских

СК: В Аксае мужчина выстрелил в полицейских из травматического оружия

В городе Аксай Ростовской области мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по прибывшим на вызов полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

ЧП произошло 4 мая, когда полицейские приехали к многоквартирному дому в поселке Темерницкий после сообщений о нарушении правопорядка в квартире. Житель дома выстрелил в сотрудников МВД, вернулся в квартиру и ранил себя. Местный портал DON24.ru со ссылкой на данные регионального МВД сообщил, что мужчина был нетрезв.

«В результате противоправных действий подозреваемого сотрудники полиции не пострадали. Подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК — применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Данные о ходе расследования направят в центральный аппарат СК. В отношении мужчины также составили административный протокол по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, отмечает DON24.ru.

Задержанный за стрельбу в полицейских в Подмосковье мужчина. Видео
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В начале апреля в Подмосковье произошло нападение на полицейских, которые пытались задержать наркосбытчика. Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям и скрылся на черном мотоцикле.

11 апреля подозреваемого в нападении задержали в Тверской области. На допросе мужчина сообщил, что скрывался в лесу, а вину «признает, наверное». По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских — ст. 317 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

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Теги
Ростовская область полиция травматическое оружие Аксай нападение на полицейских
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