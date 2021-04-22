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Газета
Полицейское насилие получило тройное осуждение
Газета № 057 (3346) (2204) Политика,
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Полицейское насилие получило тройное осуждение

Присяжные вынесли вердикт по делу погибшего Джорджа Флойда
В США суд присяжных признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина, действия которого при задержании чернокожего американца Джорджа Флойда привели к гибели последнего. Теперь Шовину грозит до 40 лет тюрьмы
Дерек Шовин
Дерек Шовин (Фото: Minnesota Department of Corrections / AP)

Коллегия присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) после десяти часов совещаний вынесла вердикт 45-летнему экс-полицейскому Дереку Шовину, который обвинялся в гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин был единогласно признан виновным по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.

Теперь Шовину грозит 40 лет тюрьмы. В то же время, учитывая отсутствие у Шовина судимостей, скорее всего, ему будет назначен тюремный срок от 11 до 15 лет, прогнозирует газета The Wall Street Journal. Приговор будет объявлен судьей через восемь недель, пишет The New York Times.

Политика
Байден назвал справедливым обвинительный вердикт по делу Джорджа Флойда Джо Байден

При этом для полиции Миннеаполиса признание Шовина виновным не означает финала истории. Министерство юстиции США открыло расследование, чтобы выявить наличие или отсутствие систематического применения незаконных действий в отношении граждан. Расследование будет носить гражданский характер, его итоги будут доступны в открытом доступе, сообщил генпрокурор США Меррик Гарланд.

От фальшивой купюры до остановки сердца

Суд над экс-полицейским начался в конце марта. Обстоятельства дела к этому моменту были широко известны. 25 мая 2020 года Шовин и его коллеги задержали 46-летнего безработного Джорджа Флойда неподалеку от магазина в Миннеаполисе, где тот покупал сигареты. Полицейских вызвал сотрудник магазина, сообщивший, что Флойд использовал поддельную купюру. При задержании Флойд не оказывал сопротивления, хотя вернуть купленные сигареты отказался, жаловался на плохое самочувствие и просил не сажать его в полицейский фургон. Когда Флойд был задержан и на него надели наручники, Шовин поставил колено ему на шею и спину, прижимая к асфальту, и не убирал почти девять минут, несмотря на просьбы Флойда отпустить его и жалобы на удушье. В итоге Флойд потерял сознание, подоспевшая на место задержания бригада скорой помощи спасти его не смогла. Причиной смерти была названа сердечно-легочная недостаточность.

Политика
Присяжные признали экс-полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Обвинение настаивало, что использованный Шовином прием привел к смерти Флойда. Адвокаты, в свою очередь, указывали, что Флойд умер не из-за действий полицейского, а из-за проблем со здоровьем и употребления наркотических веществ. После вскрытия в крови Флойда обнаружили метамфетамины и фентанил. В ходе суда бывшая девушка Флойда признала, что тот употреблял наркотики из-за болей в спине. Прокурор Стив Шлейхер, ссылаясь на экспертов в области медицины и токсикологии, утверждал, что уровень наркотиков в крови Флойда был не настолько высок, чтобы вызвать смерть.

Жесткое задержание Флойда и его смерть вызвали массовые беспорядки по всей Америке. Движение Black Lives Matter (BLM) стало главным, поддерживающим протесты (в ходе которых на улицы вышли и погромщики, разбивавшие витрины и воровавшие вещи из магазинов). Сторонники BLM указывали, что смерть Флойда — не единичный случай, а лишь наиболее явное проявление систематического неоправданного насилия полицейских в отношении чернокожих американцев. В знак протеста против расизма и насилия многие профессиональные спортсмены в разных видах спорта преклоняют колено перед матчами.

Джо Байден и ООН приветствовали вердикт

Президент США Джо Байден назвал вердикт присяжных по делу Шовина справедливым. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с семьей погибшего (его содержание опубликовал в Twitter адвокат семьи Бен Крамп). «Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость», — сказал президент. Байден также отметил важность того, что вину Шовина коллегия присяжных признала по всем трем пунктам. Ранее президент США заявлял, что надеется на «правильное решение» суда. Он также сообщил, что встречался с семьей Флойда, которая призвала американцев сохранять спокойствие вне зависимости от вердикта.

Администрация Байдена также подготовила законопроект, корректирующий процедуры поведения полицейских и усиливающий их ответственность за неоправданное применение насилия.

Согласно проведенному в марте опросу организации Ipsos, 36% американских респондентов считали Шовина виновным в убийстве Флойда, еще 30% полагали, что экс-полицейский допустил неосторожность. 8% считали, что произошедшее было случайностью, а 6% — что Шовин не виновен в смерти Флойда. Остальные опрошенные затруднились с ответом. Среди чернокожих убийцей Шовина считали 64%, среди белых американцев — 28%.

Блок видео рекомендаций

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет посчитала решение суда «судьбоносным». «Это судьбоносный вердикт, который также свидетельствует о мужестве и настойчивости семьи Джорджа Флойда и других людей, призывающих к справедливости. Как признали присяжные, доказательства по этому делу были кристально чистыми», — отметила она. По словам Бачелет, безнаказанность преступлений и нарушения прав человека со стороны сотрудников полиции должны прекратиться, США должны провести больше реформ в полицейских департаментах, чтобы остановить убийства чернокожих.

В движении BLM посчитали вердикт доказательством, что система правосудия «сломана», так как вынесение решения заняло так много времени. «У нас не появится справедливости, пока общество не сможет избавиться от страха, что они не получат доступ к правосудию», — отмечается в аккаунте BLM в Twitter.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США , убийство , суд
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