Байден назвал справедливым обвинительный вердикт по делу Джорджа Флойда

Президент США Джо Байден считает обвинительный вердикт коллегии присяжных по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда справедливым. Свое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с семьей погибшего. Их разговор опубликовал в Twitter адвокат семьи Бен Крамп.

«Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость», — Сказал Байден.

Он также отметил важность того, что вину экс-полицейского Дерека Шовина коллегия присяжных признала по всем трем пунктам.

Ранее Байден заявлял, что надеется на «правильное решение» суда присяжных. Он также рассказывал, что встречался с семьей покойного Флойда, которая, по его словам, призвала американцев сохранять спокойствие вне зависимости от вердикта.