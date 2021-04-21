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Байден назвал справедливым обвинительный вердикт по делу Джорджа Флойда

Президент США Джо Байден считает обвинительный вердикт коллегии присяжных по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда справедливым. Свое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с семьей погибшего. Их разговор опубликовал в Twitter адвокат семьи Бен Крамп.

«Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость», — Сказал Байден.

Присяжные признали экс-полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда
Политика
Фото:Kevin Lamarque/Reuters

Он также отметил важность того, что вину экс-полицейского Дерека Шовина коллегия присяжных признала по всем трем пунктам.

Ранее Байден заявлял, что надеется на «правильное решение» суда присяжных. Он также рассказывал, что встречался с семьей покойного Флойда, которая, по его словам, призвала американцев сохранять спокойствие вне зависимости от вердикта.

21 апреля коллегия присяжных заседателей признала Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Экс-полицейскому грозит до 40 лет лишения свободы.

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Флойда задержали в Миннеаполисе в мае 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания полицейский придавил коленом шею задержанного. Вскоре он умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позднее им были предъявлены обвинения, их арестовали, и сейчас идет судебное разбирательство. Экс-полицейский Шовин заявил о своей невиновности.

Джо Байден США присяжные убийство справедливость
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