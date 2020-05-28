Общество , 28 мая, 15:48
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Протесты в США из-за смерти задержанного афроамериканца. Фоторепортаж
Вечером 27 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Один человек погиб. Флойд умер после задержания полицейскими, один из которых, судя по кадрам видеозаписи, придушил его коленом
Протесты и беспорядки в Миннеаполисе продолжаются несколько дней
Поводом для протеста стала смерть Джорджа Флойда 25 мая. Флойд был задержан по подозрению в использовании фальшивых документов. Свидетель задержания снял видео, на котором один из офицеров полиции при задержании придавливает горло Флойда коленом, не обращая внимания на его слова, что ему трудно дышать. Спустя несколько часов Флойд умер в госпитале. Полицейские были уволены
Спустя два дня мирные протесты переросли в беспорядки
Протестующие окружили здание третьего полицейского участка Миннеаполиса, на что офицеры ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями
Некоторые протестующие окружили дом офицера полиции Дерека Шовена, который задерживал Флойда. Многие призывают выдвинуть против него обвинения в убийстве
Расследование обстоятельств смерти Флойда еще ведется. Прокурор округа Майкл Фримен обещал ускорить его
Ночью 28 мая некоторые протестующие начали поджигать машины, бить витрины магазинов. Участились случаи мародерства
Ночью 28 мая один из участников акции погиб. Арестованных в ходе беспорядков нет
Разбитая витрина в магазине Target
Мужчина на разрушенной протестующими автобусной остановке