Протесты в США из-за смерти задержанного афроамериканца. Фоторепортаж

Поводом для протеста стала смерть Джорджа Флойда 25 мая. Флойд был задержан по подозрению в использовании фальшивых документов. Свидетель задержания снял видео, на котором один из офицеров полиции при задержании придавливает горло Флойда коленом, не обращая внимания на его слова, что ему трудно дышать. Спустя несколько часов Флойд умер в госпитале. Полицейские были уволены​