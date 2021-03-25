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Суэцкий кризис ценой $160 млн

Севший на мель контейнеровоз спровоцировал мировой рост цен на нефть
Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда с более чем 10 млн барр. нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в $160 млн
Фото: Autoridad del Canal de Suez / AP
Фото: Autoridad del Canal de Suez / AP

В ночь на среду, 24 марта, сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и полностью заблокировал движение по нему в обе стороны. После того как Ever Given сел на мель, его развернуло течением поперек прохода, что создало пробку примерно из 100 судов.

Ever Given класса Triple E длиной 400 м и шириной 59 м следовал из Китая в Роттердам. Технический оператор этого контейнеровоза Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщил, что инцидент произошел в результате порывов сильного ветра.

Как авария отразилась на поставках нефти

Днем 24 марта стало известно, что владельцу Суэцкого канала Suez Canal Authority удалось частично снять с мели Ever Given, движение по каналу восстановится, как только судно изменит свою позицию. По мнению аналитика компании Vortexa Артура Ричье, вся операция займет до двух дней, если не возникнет дополнительных проблем.

Перед владельцами и фрахтователями судов сейчас стоит нелегкий выбор: ожидать разрешения проблемы, рискуя понести убытки из-за штрафов за простой, либо воспользоваться альтернативным, но более долгим путем — вокруг мыса Доброй Надежды (это займет дополнительно 15 дней), отмечает Ричье. «Если движение по каналу быстро восстановят, то влияние может быть минимальным, но с каждым часом котировки нефти и фрахта будут расти», — добавил он. Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки.

Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.

В аналитической компании TankerTrackers (отслеживает движение нефтетанкеров по всему миру) сообщили, что в течение нескольких часов после инцидента с Ever Given у северного и южного входа в канал скопились суда, на борту которых находится около 10 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов. Основываясь на информации о портах, из которых вышли суда, можно оценить, что пробка в Суэцком канале задержала 2,6 млн барр. нефти из России из 10 млн барр., застрявших с северной стороны канала, сказал РБК сооснователь TankerTrackers Самир Мадани. Исходя из стоимости нефти Urals около $60 за баррель, речь может идти об объемах на $160 млн.

По данным Vortexa, 24 марта планировалось поставить как минимум 140 тыс. т нефти (около 1 млн барр.) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, России принадлежит 24%) через Суэцкий канал в направлении Египта. И эти поставки, очевидно, будут задержаны, отмечает аналитик Vortexa. РБК направил запрос в пресс-службу КТК.

Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что пробка в Суэцком канале не должна оказать существенного влияния на баланс спроса и предложения на рынке нефти и вряд ли приведет к сильному росту цен. «В зависимости от того как быстро удастся восстановить судоходство, танкеры, возможно, придется перенаправить другими маршрутами, что увеличит общее время в пути при перевозке грузов, в том числе нефти. Это может привести к росту стоимости фрахта», — отметил он. Но даже в случае каких-то перебоев с поставками нефти спрос в самых разных регионах может быть удовлетворен за счет товарных запасов нефти и нефтепродуктов, полагает эксперт.

Потенциальная альтернатива

Суда и ранее садились на мель в Суэцком канале, но случай с Ever Given — уникальный, говорит гендиректор логистического оператора «Росатома» «Русатом Карго» Александр Неклюдов. Впервые на мель село судно таких размеров, создав беспрецедентный сбой в ритмичности судоходства. «Случившееся — реализовавшийся риск отсутствия альтернативных артерий для евро-азиатского товарообмена. Это сигнал для мировой торговли, что для устойчивости глобального товарообмена нужна альтернатива, которой может стать Северный морской путь», — сказал он РБК. «Русатом Карго» планирует запустить контейнерные перевозки по Севморпути в 8–10 млн т грузов ежегодно к 2024 году (по Суэцкому каналу в 2020 году было поставлено 1,2 млрд т).

Севморпуть — более короткая дорога между Европой и Азией, доставка грузов по нему почти на 30% быстрее. Но сообщение по нему осложняется суровым климатом и тяжелой ледовой обстановкой. В восточном секторе Севморпути толщина льда зимой превышает 4 м. Поэтому, несмотря на некоторое потепление климата в Арктике, проход по этому маршруту пока возможен только с мая по декабрь.

При внедрении цифровых технологий появится возможность управления рисками, считает Неклюдов, напоминая также о риске пиратства, например, при морской доставке нефти в Восточную Азию через Малаккский пролив. «Страховка от рисков пиратства сопоставима с дополнительными страховыми платежами при проходе по Севморпути, и по мере того как маршрут в Арктике будет развиваться, страховые тарифы ожидаемо будут снижаться», — заключил глава «Русатом Карго».

Глава транспортно-логистического холдинга «Совфрахт» Дмитрий Пурим ранее называл «беспочвенными» разговоры о том, что СМП может стать альтернативой Суэцкому каналу. «Наверное, может, но для этого должен растаять лед», — говорил он.

Что везут через Суэцкий канал

По данным Минэнерго США, Суэцкий канал длиной 190 км и шириной 205 м в последние годы приобрел важную роль в качестве маршрута для транзита российской нефти. Поставки нефти и нефтепродуктов из России обеспечили самую крупную долю — 24% — в нефтяном трафике через канал в южном направлении (преимущественно в Азию) в 2018 году.

С начала 2021 года Россия была крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов по Суэцкому каналу — в среднем 546 тыс. барр. в сутки, указывает Vortexa. На втором месте Саудовская Аравия (410 тыс. барр.), на третьем — Ирак (400 барр. в день).

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Суэцкий канал также является главным маршрутом для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. барр. нефти. Обратно по каналу идут мазут и нафта. Путь танкера с ближневосточной нефтью до итальянских нефтеперерабатывающих заводов обычно занимает около 14 дней, говорит Артур Ричье.

По данным американского Управления энергетической информации, на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа (СПГ). Но по Суэцкому каналу поставляются не только энергетические товары. В 2019 году через канал прошло почти 18,9 тыс. судов (в среднем 52 в сутки), из них 27% — танкеры, 28% — контейнеровозы, следует из информации Управления Суэцкого канала. Доход в виде платы за использование канала приносит Египту примерно $6 млрд в год.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв.
Теги: нефть , Суэцкий канал , авария
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