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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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Военная операция на Украине

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

Он добавил, что также на территории Добровского муниципального округа объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор призвал местных жителей оставаться дома или зайти в безопасное место.

Позже Артамонов рассказал, что украинский дрон упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. «Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа», — написал он.

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В прошлый раз Липецкая область подверглась атаке дрона 15 июля. Тогда беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе. Никто не пострадал, работа подстанции не была нарушена, рассказал глава региона.

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Теги
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