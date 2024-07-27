В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

Он добавил, что также на территории Добровского муниципального округа объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор призвал местных жителей оставаться дома или зайти в безопасное место.

Позже Артамонов рассказал, что украинский дрон упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. «Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа», — написал он.

В прошлый раз Липецкая область подверглась атаке дрона 15 июля. Тогда беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе. Никто не пострадал, работа подстанции не была нарушена, рассказал глава региона.