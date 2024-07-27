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Экс-руководителя «Оборонэнерго» задержали по делу о хищениях

ТАСС: одного из экс-руководителей «Оборонэнерго» задержали по делу о хищениях
Марк Манукян обвиняется в халатности в рамках дела о хищении путем мошенничества у поставщика электроэнергии Минобороны. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий

Один из бывших руководителей компании «Оборонэнерго» Марк Манукян задержан по делу о хищениях, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Манукяну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении путем мошенничества в «Оборонэнерго», — сказано в документе.

По этой статье ему грозит либо штраф, либо обязательные\исправительные работы, либо арест.

Бывший топ-менеджер признал свою вину и заявил, что готов к сотрудничеству со следствием. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Детали дела не приводятся.

АО «Оборонэнерго» — поставщик электроэнергии на объекты Минобороны по госконтрактам, обеспечивает также других потребителей, также занимается подключением потребителей к сетям. Создано в 2009 году.

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Накануне, 26 июля, стало известно о задержании бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова (занимал пост в 2008-2022 годах, то есть при министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу). Об этом заявили в ФСБ. Генерала армии отправили в СИЗО «Лефортово». Экс-чиновник не признал вину.

По данным источника «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), которое поставляло в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости. «Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась», — пояснил собеседник госагентства.

Генерал с 2010 года отвечал за материально-техническое обеспечение армии и руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. В отставку его отправил в сентябре 2022 года президент Владимир Путин. Это произошло спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.

Как рассказали тогда в Минобороны, Булгаков переходил на другую работу. Речь шла о должности генерального инспектора управления инспекторов Минобороны, уточнял член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Источники РБК рассказали, что Булгакова уволили из рядов Вооруженных сил в том же 2022-м.

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