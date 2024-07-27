Серене Уильямс стало плохо во время церемонии открытия Олимпиады
Легендарной теннисистке Серене Уильямс стало плохо во время прохода на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Уильямс вместе с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, именитой гимнасткой Надей Коменэч и легендой баскетбола Карлом Льюисом плыли на лодке по Сене к саду Тюильри, где и прошла завершающая часть церемонии. Во время заплыва спортсмены по очереди держали олимпийский факел.
В определенный момент Уильямс потеряла равновесие и устояла благодаря Коменэч, которая придержала ее. Однако следом теннисистка вновь потеряла равновесие, но удержалась на ногах. На тот момент в ее руках не было факела.
Ряд СМИ предположили, что Уильямс укачало, поскольку ряд участников заплыва тоже выглядели измотанными.
Церемония открытия Олимпиады прошла 27 июня. Она стала самой масштабной за всю историю Игр и впервые прошла за пределами главной арены. В частности, парада спортсменов прошел на реке Сене, остальная часть — на набережной. Церемония продлилась более четырех часов.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия. Олимпиада завершится 11 августа.
Серена Уильямс ушла из профессионального тенниса в 2022 году. На счету 42-летней американки семь побед на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего она выиграла 75 титулов WTA в одиночном разряде и четыре золота Олимпиад (одно в одиночном разряде и три в парном).
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