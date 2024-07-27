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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Серене Уильямс стало плохо во время церемонии открытия Олимпиады

Серена Уильямс чуть не упала в реку Сену во время церемонии открытия Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Уильямс смогла устоять на ногах во время движения лодки по Сене благодаря гимнастке Наде Коменэч, которая придержала легенду тенниса. СМИ предположили, что теннисистку могло укачать
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Легендарной теннисистке Серене Уильямс стало плохо во время прохода на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Уильямс вместе с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, именитой гимнасткой Надей Коменэч и легендой баскетбола Карлом Льюисом плыли на лодке по Сене к саду Тюильри, где и прошла завершающая часть церемонии. Во время заплыва спортсмены по очереди держали олимпийский факел.

В определенный момент Уильямс потеряла равновесие и устояла благодаря Коменэч, которая придержала ее. Однако следом теннисистка вновь потеряла равновесие, но удержалась на ногах. На тот момент в ее руках не было факела.

Ряд СМИ предположили, что Уильямс укачало, поскольку ряд участников заплыва тоже выглядели измотанными.

Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
Спорт
Фото:Getty Images

Церемония открытия Олимпиады прошла 27 июня. Она стала самой масштабной за всю историю Игр и впервые прошла за пределами главной арены. В частности, парада спортсменов прошел на реке Сене, остальная часть — на набережной. Церемония продлилась более четырех часов.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия. Олимпиада завершится 11 августа.

Серена Уильямс ушла из профессионального тенниса в 2022 году. На счету 42-летней американки семь побед на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего она выиграла 75 титулов WTA в одиночном разряде и четыре золота Олимпиад (одно в одиночном разряде и три в парном).

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Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2024 Серена Уильямс Рафаэль Надаль
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