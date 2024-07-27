Над Рязанской областью сбили семь беспилотников

Силы ПВО сбили семь украинских дронов над территорией Рязанской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники перехватили около 6:45 мск.

По предварительной информации, при атаке никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона Павел Малков.

В ночь на 27 июля атакам украинских беспилотников подверглись пять регионов России. По данным Минобороны, семь дронов были уничтожены в Курской области, еще три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал прошедшую ночь «очень сложной» из-за ударов ВСУ. Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что один из дронов упал рядом с жилым домом в селе Ратчино.