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Военная операция на Украине ,  
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Над Рязанской областью сбили семь беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили семь беспилотников над Рязанской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили семь украинских дронов над территорией Рязанской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники перехватили около 6:45 мск.

По предварительной информации, при атаке никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона Павел Малков.

Минобороны сообщило о 14 сбитых дронах в пяти регионах России
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 27 июля атакам украинских беспилотников подверглись пять регионов России. По данным Минобороны, семь дронов были уничтожены в Курской области, еще три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал прошедшую ночь «очень сложной» из-за ударов ВСУ. Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что один из дронов упал рядом с жилым домом в селе Ратчино.

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Теги
Рязанская область беспилотники дроны Военная операция на Украине Минобороны
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