В Госдуме анонсировали повышение размера детских пособий в 2025 году

В Госдуме анонсировали повышение пособий по беременности и на детей в 2025 году

В 2025 году будут повышены размеры пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщила «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она уточнила, что планируется повышены предельные суммы данных пособий: по беременности — до 794,4 тыс. руб., по уходу за ребенком до полутора лет — до 68,9 тыс. руб.

Пособие по беременности и родам могут получить матери, работающие по трудовому договору; студентки дневной формы обучения; женщины, уволенные из-за ликвидации компании во время отпуска по беременности. В зависимости от длительности такого отпуска и стажа работы размер пособий в 2024 году может составлять от 88 тыс. до 783 тыс. руб.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет получает тот, кто уходит в отпуск по уходу за ребенком. Это может быть трудоустроенная мать, отец или другой родственник, опекун или усыновитель. Размер такого пособия составит не меньше 40% среднего заработка за два года до года отпуска по уходу за ребенком. Минимальная сумма с 1 февраля 2024-го — 9 227 руб. в месяц, максимальная — 49 123 руб.