Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Сергея Шишкарева, который обошел Романа Абрамовича и Владимира Лисина на аукционе по продаже «Трансконтейнера». Приоритет совместной работы — развитие Северного морского пути

Сергей Шишкарев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

О том, что «Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Сергея Шишкарева, РБК рассказали два источника, знакомых с деталями переговоров. Госкорпорация получит 30% в ООО «УК Дело», головной компании группы. По информации одного из собеседников РБК, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались.

Меньше недели прошло с того момента, как Шишкарев значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября в ходе аукциона он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России. В борьбе за актив он обошел структуры миллиардеров Романа Абрамовича и Владимира Лисина, предложив за контроль 60,3 млрд руб. — почти вдове выше стартовой цены.

Зачем госкорпорации потребовался бизнес «Дела» — в материале РБК.

Как будет организована сделка

Сделка между «Делом» и «Росатомом» будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале. Сумму сделки источники РБК не раскрывают. Закрыть сделку с «Росатомом» планируется до конца года, в совет директоров «УК Дело» войдут два представителя госкорпорации.

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса». «К моменту начала переговоров «Росатом» уже активно вел работу в направлении по созданию логистики под СМП, и это, очевидно, требовало привлечения логистических компетенций. При этом вариант — самостоятельно выстраивать это направление — это долго и дорого, поэтому вариант партнерства и стал приоритетным», — объясняет источник РБК мотивы.

Финансировать покупку «Трансконтейнера» госкорпорация не будет. Как рассказывал сам Шишкарев, на покупку контрольного пакета контейнерного оператора он направит собственные средства и кредиты от Сбербанка. Банк же будет выступать основным финансовым партнером при приобретении пакетов у других акционеров «Трансконтейнера» — ВТБ (24,84%) и «Енисей Капитала» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%) и других миноритариев (0,42%) — в рамках обязательной оферты. Для выкупа контрольного пакета оператора группа уже привлекла у Сбербанка первый кредит на 30 млрд руб. (вместе с процентами и банковской комиссией — 36,511 млрд руб.), в сообщении «Дела» уточнялось, что эта сумма составляет 127,45% от стоимости активов группы. Всего на выкуп акций «Трансконтейнера» «Делу» может понадобиться до 120 млрд руб.

Весь бизнес группы «Дело» представлен несколькими компаниями. Выручка ООО «Делопортс» (владеет стивидорными активами группы в порту Новороссийск, контейнерным терминалом НУТЭП, расположенным в юго-восточной части этого порта, зерновым терминалом КСК и сервисной компанией) на конец 2018 года составила 11,919 млрд руб., EBITDA — 8,781 млрд руб., чистый долг — 19,333 млрд руб. Оборот «Рускона» (интермодальный оператор) по итогам 2018-го — 4,127 млрд руб. В 2018-м структура Шишкарева также выкупила за $250 млн 30,75% Global Ports — крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов — с выручкой по итогам шести месяцев 2019-го на уровне $181,2 млн (около 12 млрд руб.).

Но самым крупным активом в структуре «Дела» станет именно «Трансконтейнер»: его выручка в 2018 году составила 76,9 млрд руб., чистая прибыль — 9,5 млрд руб.

EBITDA всех активов группы «Дело» находится на уровне 35–40 млрд руб., из которых на «Трансконтейнер» приходится примерно 21 млрд руб., сказал РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Долг группы, по его оценкам, — около 75 млрд руб., включая 30 млрд руб., полученных от Сбербанка на покупку контрольного пакета «Трансконтейнера». Таким образом, при мультипликаторе 5–6 показателей EBITDA оценка всей компании за вычетом долга — 100–165 млрд руб., сказал он.

Зачем «Росатому» понадобился частный партнер

Еще в марте 2018 года, в рамках послания к Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил, что грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в десять раз — до 80 млн т. «Наша задача — сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией», — сказал тогда президент. По данным Минтранса, по итогам 2018 года грузопоток по СМП уже составил 17 млн т.

Как позднее отмечал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, грузооборот может быть и больше «благодаря строящимся атомным ледоколам и намеченному развитию инфраструктуры» — 92,56 млн т к концу 2024 года. Но и этот уровень он назвал «промежуточным финишем», анонсировав к 2030 году загрузку на уровне 110–120 млн т в год. «Создание оператора позволит наконец работать в «одно окно», объединит усилия государства и бизнеса по более эффективному использованию такой важной транспортной артерии, как СМП», — объяснял глава госкорпорации роль в этом «Росатома».

Железнодорожные контейнерные операторы могли составить конкуренцию «Росатому» в развитии СМП, поэтому госкомпания логично рассматривала возможности выхода и в этот сегмент, отмечает источник, близкий к одному из претендентов на «Трансконтейнер». Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества «Росатома» и группы «Дело» станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь. «На базе логистических активов «Росатома» и активов Шишкарева предполагается создание новой круглогодичной контейнерной арктической линии», — отмечает он.

Инвестиции в создание необходимой транзитной инфраструктуры на СМП «Росатом» оценивает в $7 млрд, говорится в подготовленной для банков презентации «Росатома» (есть у РБК). Годовой оборот нового перевозчика оценивается в $5,6 млрд на пике начиная с 2026 года. Пилотный запуск контейнерной линии на Северном морском пути запланирован на 2024 год, его мощность в «Росатоме» оценивают в 30 млн т в год к 2028 году (70% от общего грузопотока по СМП). Для перевозки целевого объема контейнерных грузов через СМП потребуется арктический флот из 33 коммерческих судов (контейнеровозов), инвестиции в создание флота госкорпорация оценивает в $5,8 млрд. Для реализации проекта она планирует привлечь проектное финансирование (70%), собственные средства и деньги соинвесторов (30%).

Цель «Росатома» — реализация конкурентного преимущества СМП относительно Южного морского пути через Суэцкий канал: расстояние по «северному» маршруту на 40% короче, время доставки грузов на 20–30% меньше в зависимости от ледовых и погодных условий, а также сопоставимая себестоимость и возможность ее оптимизации при использовании атомных ледоколов, указано в материалах госкорпорации. При этом грузопоток по Южному морскому пути уже составляет 1 млрд т, из них больше половины (570 млн т) — перевозка в контейнерах. По прогнозу госкорпорации, на Северный морской путь можно перевести с «южного» маршрута 47 млн т в контейнерах.