Силы РЭБ уничтожили два дрона на севере Ростовской области

Прошедшей ночью средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и уничтожили два беспилотника на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграмм-канале.

Он уточнил, что никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.

В прошлый раз Ростовская область подверглась атаке дронов ночью 26 июля. В регионе перехватили четыре беспилотника.

По словам губернатора, обломки БПЛА упали в селе Несветай в Мясниковском районе, где несколько строений на частных подворьях получили повреждения.