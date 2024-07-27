Силы РЭБ уничтожили два дрона на севере Ростовской области
Прошедшей ночью средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и уничтожили два беспилотника на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграмм-канале.
Он уточнил, что никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
В прошлый раз Ростовская область подверглась атаке дронов ночью 26 июля. В регионе перехватили четыре беспилотника.
По словам губернатора, обломки БПЛА упали в селе Несветай в Мясниковском районе, где несколько строений на частных подворьях получили повреждения.
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