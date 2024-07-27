Песков заявил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает»

Пескова спросили, достаточно ли добровольцев или потребуется мобилизация, тот ответил, что речи о новом наборе мобилизованных не идет. Минобороны в середине июля доложило о стабильном наборе контрактников

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Продолжение мобилизации в России не обсуждается, сообщил «РИА Новости» представитель президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — сказал он. Так Песков ответил на вопрос, достаточно ли добровольцев или потребуются новые мобилизованные.

В начале июня президента Владимира Путина спросили, получится ли без мобилизации «разгромить противника». «Если следовать тем рекомендациям, которые прозвучали от Вас, если мы хотим это сделать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — ответил он.

Минобороны две недели назад отчиталось о стабильном наборе контрактников: в среднем военнослужащими становятся около 1 тыс. человек в сутки. Всего с начала 2024 года контракт подписали примерно 190 тыс. человек. В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек.

Власти некоторых регионов России в последние недели начали увеличивать выплаты для новых военнослужащих. В Москве и Ростове-на-Дону единовременную выплату подняли до 1,9 млн руб., в Дагестане — до 500 тыс., в Башкирии — до 505 тыс. руб., в Свердловской области — до 400 тыс.

Частичную мобилизацию в России объявили утром 21 сентября, спустя примерно месяц набор завершили. Минобороны тогда доложило о призыве 300 тыс. резервистов.