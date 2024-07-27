Эксперты оценили риски лихорадки Оропуш для россиян

В Бразилии появились первые жертвы лихорадки Оропуш. В России есть родственные виды комаров, которые передают вирус от ленивцев, но подходящего млекопитающего нет. Однако вирус эволюционирует, рассказал вирусолог Нетесов

Фото: Victor Moriyama / Getty Images

Вирус, вызывающий лихорадку Оропуш, передается человеку от животных ленивцев определенными видами комаров и мушек, вероятность его появления и распространения в России — исчезающе мала, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Днем ранее, 26 июля, в Бразилии зарегистрировали первых погибших от лихорадки — двух девушек моложе 30 лет.

«На счет того, будет он в России или нет, у нас, в общем-то, этих видов комаров пока нет. Но дело в том, что родственные им виды есть на юге Европейской части России. Единственное, чего нет, нет природного резервуара в виде какого-то млекопитающего. Так что вот это нас пока и спасает, то, что у нас пока нет такого вот природного животного резервуара», — рассказал РБК вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

Он уточнил, что вирус лихорадки Оропуш переносят мошки и комары двух разных видов — куликсы (Culex quinquefasciatus) и аэдисы (Aedes serratus).

За последние годы заболели более полумиллиона человек, прежде всего в Бразилии, продолжил Нетесов. В этой стране лихорадка Оропуш — вторая по встречаемости после лихорадки денге, причем до недавних времен симптомы были довольно легкие и продолжались от трех дней до недели.

«Да, у людей болели мышцы, головная боль была, была рвота, болели суставы, ну и высокая температура. Но вот те случаи, которые сейчас зафиксированы, смерти двух женщин и подозрения на смерть еще одной — это, конечно, впервые для этого вируса, и сейчас на него обращено внимание, скажем так, лучших вирусологов Бразилии и всех южноамериканских стран», — пояснил вирусолог.

Из этого следует, что вирус эволюционирует и меняется в сторону увеличения патогенеза у людей, подчеркнул Нетесов и отметил, что на него надо обращать самое серьезное внимание в этих регионах.

Об отсутствии угрозы распространения лихорадки Оропуш в России накануне объявил и Роспотребнадзор: «В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены на территории России».

Инкубационный период лихорадки Оропуш составляет от трех до восьми дней, симптомы схожи с симптомами денге и чикунгуньи, среди них: повышенная температура, сыпь, головные боли и головокружение, озноб, рвота, боль в глазах и повышенная светочувствительность, боль в суставах.

Одно из редких осложнений лихорадки — асептический менингит. Более серьезные случаи могут включать вовлечение центральной нервной системы (например, менингоэнцефалит), особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом.