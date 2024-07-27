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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 14 сбитых дронах в пяти регионах России

Сюжет
Военная операция на Украине
В Минобороны России сообщили, что семь дронов были сбиты в Курской, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой области
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

За прошлую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников в пяти российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, семь дронов были сбиты в Курской, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой области.

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Фото:Global Look Press

О ночных атаках сообщили губернаторы Брянской, Курской, Липецкой и Ростовской областей.

Причем в Брянской области 26 июля примерно с 9 часов вечера до полуночи был сбит 21 дрон, доложило Минобороны. Губернатор региона Александр Богомаз отчитался о 12 уничтоженных беспилотниках за один час.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов рассказал об «очень сложной ночи» и шести сбитых дронах. Липецкий губернатор Игорь Артамонов — об одном дроне, упавшем рядом с жилым домом в селе Ратчино. Глава Ростовской области Василий Голубев — о двух беспилотниках, которые были уничтожены средствами РЭБ на севере региона.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
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