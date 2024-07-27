Украинский дрон упал рядом с жилым домом в Липецкой области
Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он также рассказал, что в Липецке, а также в Липецком, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском, Грязинском и Данковском муниципальных округах объявлен красный уровень угрозы атаки дронов.
До этого угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Добровского округа, а на территории всей области — режим воздушной опасности.
Прошедшей ночью атаке дронов подверглась еще и Курская область. Российские силы ПВО сбили там шесть украинских беспилотников. Кроме того, в регионе дважды за полчаса объявили ракетную опасность.
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