Липецкий губернатор сообщил о падении дрона рядом с жилым домом в Ратчино

Украинский дрон упал рядом с жилым домом в Липецкой области

Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он также рассказал, что в Липецке, а также в Липецком, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском, Грязинском и Данковском муниципальных округах объявлен красный уровень угрозы атаки дронов.

До этого угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Добровского округа, а на территории всей области — режим воздушной опасности.

Прошедшей ночью атаке дронов подверглась еще и Курская область. Российские силы ПВО сбили там шесть украинских беспилотников. Кроме того, в регионе дважды за полчаса объявили ракетную опасность.