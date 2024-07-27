Власти Белоруссии изменили механизм выплат по спорным евробондам

Белорусские власти представили обновленный механизм расчета по спорным евробондам, по которым российские инвесторы хотели добиться дефолта. Новая схема расширяет круг получателей выплат и дает новый вариант замещения бумаг

Дом правительства Республики Беларусь (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Выплаты по белорусским еврооблигациям смогут получить и те инвесторы, которые купили эти бумаги после 6 сентября 2022 года, следует из обновленного постановления Совета министров Республики Беларусь.

«Изменения направлены на расширение действующих вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям в контексте накопленного опыта и выстроенных депозитарных процедур и инфраструктуры», — заявили в белорусском Минфине. В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн).

Инвесторы-нерезиденты Белоруссии, многие из которых — россияне, столкнулись с проблемой получения выплат по евробондам страны в 2022 году, после того как Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка отказались обслуживать эти бумаги. Согласно первому сценарию разрешения этой ситуации, выплаты в отношении всех инвесторов проводились внутри местной инфраструктуры — на спецсчет в «Беларусбанке». Забрать оттуда деньги инвесторы могли, открыв там счет. Но по этому механизму выплаты либо не доходили вообще, либо приходили лишь части инвесторов в неполном объеме.

Во втором сценарии выплат (был принят только в начале сентября 2023 года) предполагалось проводить их в адрес российских инвесторов через НРД. Но при этом менялся график выплат (предполагается, что инвесторы получат их только в день погашения бумаги, то есть спустя несколько лет) и ограничивался круг получателей выплат — на них могли претендовать только владельцы, купившие бонды до 6 сентября 2022 года.

Есть и третий, наименее выгодный вариант, позволяющий получить выплаты по белорусским евробондам, — выкуп этих бумаг. Но белорусские власти готовы приобрести их досрочно лишь по цене в 30% от номинала.

Российские инвесторы критиковали эти схемы и пытались добиться выплат разными способами. Среди них — уведомление Минска о дефолте с последующими планами судиться в Лондоне (иск пока не подан), а также попытки добиться ареста средств государственного Беларусбанка в России (российский суд встал на сторону банка).

Что поменял белорусский Минфин

Обновленная редакция документа включает в себя два изменения, важных для российских и прочих инвесторов-нерезидентов.

Во-первых, расширяется круг получателей выплат. «Выплаты в белорусских рублях по еврооблигациям через депозитарий-нерезидент будут осуществляться в пользу держателей еврооблигаций, приобретших ценные бумаги до даты погашения, определенной эмиссионной документацией», — говорится в сообщении Минфина. В прежней версии постановления Совмина отмечалось, что на выплаты могут претендовать только те инвесторы, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 года — начиная с этой даты официально вступило в силу решение Citigroup Global Markets Europe AG и лондонского филиала Ситибанка об отказе обслуживания белорусских евробондов.

При этом график выплат остался без изменения, следует из новой редакции постановления. Как и раньше, инвесторы будут получать купоны не по графику из эмиссионной документации, а в день погашения тела бумаги. То есть, например, по бондам с погашением в 2030 году инвесторы получат все выплаты только через шесть лет.

Второе важное изменение касается механизма замещения еврооблигаций Белоруссии. «[Новое постановление вводит] возможность замещения еврооблигаций с незавершенным сроком обращения (Беларусь-2026, Беларусь-2027, Беларусь-2030, Беларусь-2031) на внутренние государственные облигации Республики Беларусь через депозитарий-нерезидент», — говорится в комментарии Минфина. Полученные взамен евробондов облигации «будут иметь аналогичные параметры: валюта номинальной стоимости, процентная ставка, периодичность выплаты купонов, дата погашения», пояснили в белорусском Минфине. Но фактически выплаты по замещающим бумагам будут проходить в белорусских рублях, уточнили там.

К депозитарию-нерезиденту, например, относится российский НРД, у которого уже есть договор с Минфином Белоруссии и Центральным депозитарием Белоруссии. Через этот мост российские инвесторы уже получали выплаты по выпуску Беларусь-2023.

При проведении замещения еврооблигаций будут осуществляться выплаты ранее накопленного (но не выплаченного) процентного дохода по ним.

Механизм замещения еврооблигаций на локальные бонды Белоруссии был предусмотрен и раньше, но сделать такое замещение можно было только в белорусской инфраструктуре. Например, руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергей Сазонов подавал документы на такое замещение, они поступили в Минфин, но замены бумаг проведено не было.

Третий сценарий (выкуп бумаг за 30% номинальной стоимости) остался без изменений.