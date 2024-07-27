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Выборы президента США ,  
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Напарник Трампа вызвал недовольство однопартийцев словами о «кошатницах»

Республиканцы раскритиковали Джеймса Вэнса за слова о «бездетных кошатницах»
Сюжет
Выборы президента США
Вице-президенту Трампа припомнили оскорбительную фразу об одиноких женщинах и издание мемуаров под названием «Деревенская элегия» — хотя он учился в одном из престижнейших университетов США. Сенатор назвал свои слова сарказмом
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Mike Segar / Reuters)

Некоторые члены Республиканской партии США недовольны личностью сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, которого кандидат в президенты Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом, сообщают Bloomberg и Politico.

Больше всего претензий связано с фразой Вэнса, которую он произнес в 2021 году в интервью Такеру Карлсону, тогда еще работавшему на Fox News.

«Нами фактически управляют в этой стране через демократов, через наших корпоративных олигархов кучка бездетных кошатниц, которые несчастны из-за своей собственной жизни и сделанного ими выбора, и поэтому они хотят сделать несчастной и остальную часть страны», — заявил сенатор, уточнив, что имеет в виду вице-президента Камалу Харрис и конгрессмена Александрию Окасио-Кортес. Подчиненные Харрис вскоре напомнили, что у нее есть дети.

Другим поводом для критики, уже со стороны демократов, стало название автобиографической книги сенатора «Деревенская элегия», поскольку Вэнс учился в Йельском университете. «Ни один из моих деревенских кузенов не учился в Йеле», — заметил губернатор Миннесоты Тим Уолц.

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Джордж Дэвид Вэнс и Дональд Трамп

«Из тех, кого называли финалистами [на пост вице-президента], он был наиболее рискованным, потому что никогда не проверялся [в голосовании] на национальном уровне», — сказал республиканский стратег в Висконсине Билл МакКошен. Он счел, что в течение оставшихся до голосования 102 дней станет ясно, выдержит ли Вэнс «яркий свет общенациональной кампании».

«Если вы пытаетесь завоевать расположение жительниц пригородов и называете их «бездетными кошатницами», вам не удастся убедить их перейти на вашу сторону», — сказала консервативный политический комментатор и ведущий программы OutKick Томи Ларен. Она усомнилась, что многие женщины, проживающие в пригородах, найдут фразу Вэнса смешной. Другой прореспубликанский комментатор Бен Шапиро выразил уверенность, что Трамп, если бы мог вернуться в прошлое, не выбрал бы Вэнса.

Трамп, однако, выступил в защиту Вэнса. «Он, по сути, за рабочих. Он видел, как над рабочими жестоко издевались и использовали их в своих интересах, и он за рабочих», — сказал он и назвал книгу сенатора среди причин, по которой выбрал его своим вице-президентом.

Сам Вэнс назвал свои слова шуткой. «Очевидно, это был саркастический комментарий. Люди так много внимания уделяют сарказму, а не сути того, что я на самом деле сказал... а суть того, что я сказал, Мегин, извини, это правда», — пояснил он.

Как следует из результатов опросов, у Вэнса рекордный антирейтинг среди всех кандидатов в вице-президенты за последние 40 лет.

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Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп США Республиканская партия
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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