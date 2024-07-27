Трамп анонсировал большой митинг в городе, где произошло покушение

Трамп анонсировал предвыборный митинг в Батлере, где произошло покушение на него

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп проведет еще один предвыборный митинг в Батлере, где на него было совершено покушение.

«Я вернусь в Батлер, штат Пенсильвания, на большой и красивый митинг, посвященный нашему герою, пожарному Кори, и тем храбрым патриотам, которые были ранены две недели назад», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social (цитата по Politico).

В посте политика не было подробностей о том, когда и где именно состоится митинг. Однако штаб Трампа в связи с недавним покушением планирует теперь проводить митинги в закрытых помещениях, сообщили телеканалу NBC News источники, знакомые с предвыборной кампанией.

13 июля во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал политик.

Один человек — 50-летний пожарный Кори Комператоре — погиб, еще два человека пострадали, Трамп получил ранение правого уха. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы США, его мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Первое мероприятие, куда кандидат в президенты пришел после покушения, было съездом Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Политик пришел туда с забинтованным ухом.