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Глава «Совфрахта» раскритиковал идею об альтернативе Суэцкому каналу

Глава «Совфрахта» Дмитрий Пурим назвал «фантазерами» сторонников создания альтернативы Суэцкому каналу в Арктике — на Северном морском пути. Наверное, СМП может стать его альтернативой, но для этого должен растаять лед, сказал он
Суэцкий канал
Суэцкий канал (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Совладелец и председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга «Совфрахт» Дмитрий Пурим в интервью телеканалу РБК раскритиковал идею о том, что Северный морской путь (СМП) в Арктике может стать альтернативой Южному морскому пути через Суэцкий канал.

«Я являюсь сторонником развития Арктики. Я верю в развитие Арктики <...> и вижу в этом перспективу, но не в том, чтобы арктический маршрут стал хоть малейшей альтернативой Суэцкому каналу. Я думаю, что эти разговоры беспочвенны», — заявил Пурим. По его словам, те, кто говорит, что Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу, «фантазеры». «Наверное, может, но для этого должен растаять лед», — добавил он.

В марте 2018 года президент Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию поставил задачу сделать Северный морской путь «глобальной конкурентной транзитной артерией» и к 2025 году увеличить грузооборот по нему до 80 млн т (на тот момент грузооборот составлял 17 млн т, а по итогам 2020 года вырос до 32 млн т). А «Росатом», являющийся единым инфраструктурным оператором по развитию СМП и владельцем атомного ледокольного флота, намерен не просто выйти на круглогодичное использование этого маршрута, но и «значимо» улучшить всю евразийскую логистику и наряду с Суэцким каналом предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу, сообщала пресс-служба госкорпорации в конце 2019 года. На тот момент грузопоток по Южному морскому пути уже составлял 1 млрд т в год, из них больше половины (570 млн т) — перевозка в контейнерах. По прогнозу «Росатома», на Северный морской путь можно перевести с «южного» маршрута 47 млн т в контейнерах. В понедельник, 8 февраля, пресс-служба «Росатома» не ответила на запрос РБК.

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По словам Пурима, Арктику нужно использовать для развития арктических регионов, к которым «с удовольствием» присоединяются Красноярский край и Якутия. «Арктика — это исконно русское море, поэтому ее нужно развивать с точки зрения развития собственной инфраструктуры для реализации в первую очередь наших углеводородных проектов», — заключил он.

«Совфрахт» владеет 20% «Северного морского пароходства» (одна из крупнейших судоходных компаний на северо-западе России, занимающаяся морскими перевозками по всему миру, в том числе по трассе Северного морского пути) и является единственным коммерческим фрахтователем атомного лихтеровоза «Севморпуть». По собственным данным, холдинг обеспечил обработку более 50% всех российских грузов в Арктике, выступая в роли интегратора логистических услуг в рамках ЕРС-контрактов, включая стивидорные операции, в том числе на необорудованном берегу в 2015–2016 годах.

Но в интервью телеканалу РБК Пурим сказал, что холдинг планирует в этом году продать долю в «Северном морском пароходстве», чтобы не «подставлять» компанию под санкционные риски: «Совфрахт» с сентября 2016 года находится под санкциями США за работу в Крыму. Эту долю холдинг купил в 2015 году за 168,4 млн руб.
 

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