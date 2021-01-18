Газовоз с Ямала впервые в январе прошел Севморпуть без ледокола на восток

На фоне роста цен на СПГ в Азии НОВАТЭК и «Совкомфлот» впервые в январе осуществили поставки груза с завода «Ямал СПГ» по Северному морскому пути в восточном направлении. Это на 40% быстрей, чем через Суэцкий канал

Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери», зафрахтованный проектом по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ», в субботу, 16 января, в 20:20 по московскому времени успешно завершил самостоятельный переход (без сопровождения ледокола) из порта Сабетта по Северному морскому пути (СМП) в восточном направлении и достиг Берингова пролива. Об этом сообщили пресс-службы НОВАТЭКа (контролирует завод «Ямал СПГ») и «Совкомфлота» (владеет танкером).

Вышедший вслед за первым судном однотипный СПГ-танкер «Николай Евгенов» завершает самостоятельный переход по СМП. «Оба газовоза доставят потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе около 140 тыс. т сжиженного природного газа, произведенного на заводе «Ямал СПГ», — отмечает пресс-служба НОВАТЭКа. Но представитель компании не ответил на вопрос РБК, куда именно был поставлен СПГ в этих двух танкерах.

Общее время доставки грузов по СМП в восточном направлении на 40% меньше традиционного южного маршрута — через Суэцкий канал, отмечает НОВАТЭК. Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы (ведет к порту Сабетта) до мыса Дежнева (крайняя восточная точка Чукотского полуострова, России и всей Евразии) составила 10 суток 21 час, уточняет пресс-служба «Совкомфлота».

Средняя скорость плавания «Кристоф де Маржери» составила 9,5 узла. Ранее совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что для обеспечения эффективных поставок на восток по СМП нужно обеспечить скорость проходки минимум в восемь-девять узлов.