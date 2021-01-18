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Газовоз с Ямала впервые в январе прошел Севморпуть без ледокола на восток

На фоне роста цен на СПГ в Азии НОВАТЭК и «Совкомфлот» впервые в январе осуществили поставки груза с завода «Ямал СПГ» по Северному морскому пути в восточном направлении. Это на 40% быстрей, чем через Суэцкий канал
НОВАТЭК NVTK ₽1 390 +1,03% Купить
Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери»
Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери», зафрахтованный проектом по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ», в субботу, 16 января, в 20:20 по московскому времени успешно завершил самостоятельный переход (без сопровождения ледокола) из порта Сабетта по Северному морскому пути (СМП) в восточном направлении и достиг Берингова пролива. Об этом сообщили пресс-службы НОВАТЭКа (контролирует завод «Ямал СПГ») и «Совкомфлота» (владеет танкером).

Вышедший вслед за первым судном однотипный СПГ-танкер «Николай Евгенов» завершает самостоятельный переход по СМП. «Оба газовоза доставят потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе около 140 тыс. т сжиженного природного газа, произведенного на заводе «Ямал СПГ», — отмечает пресс-служба НОВАТЭКа. Но представитель компании не ответил на вопрос РБК, куда именно был поставлен СПГ в этих двух танкерах.

Общее время доставки грузов по СМП в восточном направлении на 40% меньше традиционного южного маршрута — через Суэцкий канал, отмечает НОВАТЭК. Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы (ведет к порту Сабетта) до мыса Дежнева (крайняя восточная точка Чукотского полуострова, России и всей Евразии) составила 10 суток 21 час, уточняет пресс-служба «Совкомфлота».

Средняя скорость плавания «Кристоф де Маржери» составила 9,5 узла. Ранее совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что для обеспечения эффективных поставок на восток по СМП нужно обеспечить скорость проходки минимум в восемь-девять узлов.

Михельсон отказался пересмотреть планы НОВАТЭКа из-за падения цен на газ
Бизнес
Леонид Михельсон

Эти два рейса состоялись в условиях средней ледовой обстановки и на два месяца позднее традиционного завершения навигационного сезона в восточном секторе Арктики, который, как правило, заканчивается в ноябре. «Рейсы, выполненные в январе в режиме самостоятельного плавания с учетом технических возможностей СПГ-танкеров, — результат целенаправленной работы компании и ее партнеров по расширению навигационного окна для доставки СПГ с наших арктических проектов по восточному маршруту СМП», — заявил Михельсон (его слова приводятся в сообщении компании). В 2020 году танкер «Кристоф де Маржери» стал первым крупнотоннажным грузовым судном, которое преодолело трассу СМП в восточном направлении в мае, на два месяца раньше традиционного начала навигации, — в июле. Таким образом, теперь период навигации расширен на четыре месяца и теперь может начинаться в мае и заканчиваться в январе.

Такие поздние рейсы по восточному направлению СМП совпали с всплеском цен на сжиженный природный газ. Индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в северо-восточную Азию, 12 января достиг нового пика в $28,2 за MMBtu ($1015,2 за тыс. куб. м), превысив европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза, сообщал «Коммерсантъ». Трейдер Trafigura заявил о твердых заявках по $28,2 за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и $30,7 MMBtu ($1105,2 за тыс. куб. м) за поставку 12–16 февраля в китайский порт Таншань.

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«Правительством принимаются все необходимые меры по формированию безопасной и конкурентоспособной транспортной инфраструктуры в российской Арктике, в том числе для обеспечения круглогодичной навигации по СМП, включая восточный сектор СМП, так, новые суда-газовозы ледового класса, строительство которых осуществляется на судостроительном комплексе «Звезда», спроектированы с более высокими ледокольными характеристиками», — замечает Михельсон. Круглогодичная навигация в Арктике будет способствовать реализации национальных планов по увеличению грузопотока в акватории СМП, который должен вырасти до 80 млн т ежегодно к 2024 году (по итогам 2020 года грузооборот по СМП вырос на 5% почти до 33 млн т), и развитию транзитного потенциала этой транспортной артерии, отмечает пресс-служба «Совкомлфота».

Прямые доставки СПГ газовозами в порты Азии (в Японию, Китай, Тайвань и Южную Корею) по СМП в восточном направлении считаются НОВАТЭКом более выгодными, чем через Европу — как с перевалкой, так и напрямую через Суэцкий канал, отмечает глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Но, по его словам, ограничивающим условием для таких поставок является ледовый режим — ухудшение условий приводит к снижению коммерческой скорости газовоза по сравнению с движением по «чистой» воде: и при самостоятельном плавании, и при ледокольном сопровождении — в этом случае надо учитывать и рост издержек на ледокольное сопровождение.

В 2020 году «Ямал СПГ» снизил поставки СПГ на 30% — с 12,8 млрд куб. м до 8,93 млрд куб. м, сообщила 18 января пресс-служба НОВАТЭКа. «Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж «Ямала СПГ» на спотовом рынке через акционеров, включая НОВАТЭК, и при этом увеличением доли прямых продаж «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам», — указано в сообщении.

Автор
Тимофей Дзядко
При участии
Светлана Бурмистрова
СПГ Северный морской путь Ямал СПГ Леонид Михельсон
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