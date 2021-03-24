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Севший на мель контейнеровоз полностью заблокировал Суэцкий канал

Это привело к пробке и сбоям в глобальных поставках энергоносителей. Ежедневно через канал проходят десятки судов, везущих ближневосточную нефть в Европу и США. Операция по снятию судна с мели займет около двух дней
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Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны, сообщает Bloomberg.

Согласно данным MarineTraffic, построенное в 2018 году 400-метровое судно Triple E-класса, способное перевозить 20 тыс. морских контейнеров, шло под панамским флагом из Китая в нидерландский порт Роттердам. Сейчас контейнеровоз находится в канале у берегов Египта, окруженный буксирами.

По сообщениям компании Evergreen, зафрахтовавшей контейнеровоз, инцидент произошел из-за погодных условий. «Примерно в шести морских милях от южной границы канала судно, по всей видимости, столкнулось с внезапным порывом сильного ветра, который заставил корпус отклониться от курса и случайно сесть на мель», — цитирует сообщение Evergreen Marine Financial Times.

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Вид на Суэцкий залив

Как сообщает CNBC со ссылкой на логистическую компанию GAC, у судна возникли проблемы с электроснабжением. После этого в Суэцком канале и Суэцком заливе скопилось более сотни судов, которые не могут продолжить движение.

Bloomberg пишет, что операция по снятию судна с мели продлится еще около двух дней. Однако этого времени будет достаточно, чтобы вызвать сбой в глобальной цепочке поставок энергоносителей, отмечает агентство.

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Суэцкий канал является главным маршрутом для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Обратно по каналу идут мазут и нафта (нефтепродукт, используемый для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Опрошенные изданием эксперты сообщили, что фрахтователи и владельцы судов оказались фактически в безвыходном положении — маршрут в обход Африки займет значительно больше времени и обойдется дороже. Однако время простоя у Суэцкого канала также приведет к убыткам.

FT со ссылкой на представителя компании TankerTrackers сообщает, что в течение нескольких часов после инцидента с Ever Given у северного и южного входа в канал скопились суда, на борту которых находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

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Специалисты предупреждают, что блокировка Суэцкого канала может привести в том числе к краткосрочным скачкам мировых цен на нефть. Кроме того, авария внесет изменения в транспортные тарифы.

Утром 23 марта в Суэцком заливе столкнулись морской сухогруз «Арк Роял» и танкер Балтийского флота ВМФ России «Кола». В Балтфлоте подчеркнули, что инцидент произошел по вине сухогруза, следовавшего под флагом Барбадоса, — он нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера.

В результате столкновения обошлось без пострадавших и разлива топлива. Капитан «Арк Роял» признал вину, российский танкер продолжил путь по маршруту.

Автор
Михаил Котляр
Суэцкий канал контейнеровоз корабль
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