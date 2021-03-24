Севший на мель контейнеровоз полностью заблокировал Суэцкий канал

Это привело к пробке и сбоям в глобальных поставках энергоносителей. Ежедневно через канал проходят десятки судов, везущих ближневосточную нефть в Европу и США. Операция по снятию судна с мели займет около двух дней

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Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны, сообщает Bloomberg.

Согласно данным MarineTraffic, построенное в 2018 году 400-метровое судно Triple E-класса, способное перевозить 20 тыс. морских контейнеров, шло под панамским флагом из Китая в нидерландский порт Роттердам. Сейчас контейнеровоз находится в канале у берегов Египта, окруженный буксирами.

По сообщениям компании Evergreen, зафрахтовавшей контейнеровоз, инцидент произошел из-за погодных условий. «Примерно в шести морских милях от южной границы канала судно, по всей видимости, столкнулось с внезапным порывом сильного ветра, который заставил корпус отклониться от курса и случайно сесть на мель», — цитирует сообщение Evergreen Marine Financial Times.