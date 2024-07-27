Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в девяти преступлениях
Руслану Сидики, который устроил взрыв на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, предъявили обвинения в совершении девяти тяжких преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», — говорится в документах.
Среди предъявленных обвинений — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение теракта, покушение на совершение еще одного теракта, подготовка к третьему теракте — все в составе группы лиц. Еще Сидики обвиняют по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
В судебных документах также сказано, что преступник, находясь на свободе и имея родственников за границей (у Сидики есть гражданство Италии), мог скрыться у них, чтобы избежать уголовного наказания.
Сидики — уроженец Рязани, сообщил ранее источник РБК. ФСБ называла его жителем Рязанской области, имеющим гражданство России и Италии. По данным спецслужбы, в феврале, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.
В ноябре 2023 года Сидики, как утверждает ФСБ, подорвал железную дорогу в Рязанской области, в результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб. Сидики рассказал, что за теракт ему пообещали $15 тыс.
В декабре того же года мужчину заключили под стражу. Накануне, 26 июля, суд в Москве продлил ему арест до октября 2024 года.
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