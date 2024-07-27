 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в девяти преступлениях

Руслану Сидики, который устроил взрыв на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, предъявили обвинения в совершении девяти тяжких преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», — говорится в документах.

Среди предъявленных обвинений — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение теракта, покушение на совершение еще одного теракта, подготовка к третьему теракте — все в составе группы лиц. Еще Сидики обвиняют по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

В судебных документах также сказано, что преступник, находясь на свободе и имея родственников за границей (у Сидики есть гражданство Италии), мог скрыться у них, чтобы избежать уголовного наказания.

Подорвавшему железную дорогу под Рязанью продлили арест
Общество
Руслан Сидики

Сидики — уроженец Рязани, сообщил ранее источник РБК. ФСБ называла его жителем Рязанской области, имеющим гражданство России и Италии. По данным спецслужбы, в феврале, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.

В ноябре 2023 года Сидики, как утверждает ФСБ, подорвал железную дорогу в Рязанской области, в результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб. Сидики рассказал, что за теракт ему пообещали $15 тыс.

В декабре того же года мужчину заключили под стражу. Накануне, 26 июля, суд в Москве продлил ему арест до октября 2024 года.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Рязанская область железная дорога теракт
Материалы по теме
Обвиняемые в подготовке теракта в Шереметьево получили сроки до 22 лет
Политика
ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети
Политика
В СК по Запорожью раскрыли, где живут заказчики терактов в регионе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Трамп анонсировал большой митинг в городе, где произошло покушениеПолитика, 06:33
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City BayРБК и City Bay, 05:54
Напарник Трампа вызвал недовольство однопартийцев словами о «кошатницах»Политика, 05:52
В Липецкой области ввели режим воздушной опасностиПолитика, 05:49
Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в девяти преступленияхОбщество, 05:33
Песков заявил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает»Политика, 05:08
В Госдуме анонсировали повышение размера детских пособий в 2025 годуОбщество, 04:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Более 20 человек отравились хлором в бассейне в ВаршавеОбщество, 04:37
Bloomberg узнал, какой вопрос спас Ferrari от мошенничества с дипфейкомБизнес, 04:29
Глава Минюста допустил повышение предельного возраста нотариусовПолитика, 03:58
Американский банк наказали за «вопиющее» нарушение санкций против РоссииПолитика, 03:36
Уровень воды в реке снизился после прорыва дамбы в Челябинской областиОбщество, 03:34
Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУПолитика, 02:58
На церемонии открытия Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флагСпорт, 02:56