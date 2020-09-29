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Газета
Новые убытки старого диапазона
Газета № 059 (3226) (2909) Технологии и медиа,
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Новые убытки старого диапазона

Операторы «большой четверки» оценили свои расходы на строительство сетей 5G
Если операторам не дадут новых частот для 5G, их затраты на новый стандарт не окупятся минимум до 2040-го, а убытки уже к 2030-му превысят ₽354 млрд, оценили компании. Они настаивают на выделении частот, используемых силовиками
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Если сотовым операторам придется строить сети мобильной связи пятого поколения (5G) в диапазоне частот 4,8–4,99 ГГц, затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Об этом говорится в докладе, посвященном сравнению развертывания 5G в различных диапазонах. Документ был подготовлен МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») и «Ростелекомом» и в апреле этого года отправлен в Минцифры и администрацию президента (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители «МегаФона» и «Ростелекома»).

Если строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, то к 2030 году накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд руб. и будет расти вплоть до 2040 года, говорится в документе. Расчеты для более поздних периодов не проводились.

Как планирует развивать 5G Минцифры

Пока в России для развития 5G выделены частоты в диапазоне 24,25–24,65 ГГц. В марте Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) разрешила использовать эту полосу для 5G неопределенному кругу лиц, что означает, что их могут получить те компании, которые подадут соответствующую заявку. Однако до сих пор не утверждены условия использования спектра.

На ближайшем заседании ГКРЧ планирует предписать операторам строить сети в этом диапазоне только на российском оборудовании, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В проекте решения ГКРЧ, копия которого есть у РБК (ее подлинность подтвердили два участника рынка), говорится, что это должно быть только оборудование российского происхождения, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Технологии и медиа
МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Концепции развития 5G, подготовленной весной Минцифры, в качестве основного для внедрения этой технологии предлагалось использовать частоты 4,8–4,99 ГГц, а также тот ресурс, который операторам ранее выделили для развития 2G, 3G и 4G. При этом сами операторы настаивали, что им необходимы частоты 3,4–3,8 ГГц. Однако этот ресурс в России занят системами Минобороны и «Роскосмоса», и Совет безопасности решил, что предложение перевести их в другие части спектра не соответствует интересам национальной безопасности.

Почему операторы настаивают на другом диапазоне

В подготовленном операторами докладе говорится, что выделенный им ранее для оказания услуг в сетях связи предыдущих поколений ресурс в диапазоне ниже 3 ГГц недостаточен для предоставления услуг 5G. А частоты выше 24 ГГц не могут рассматриваться для организации сплошного покрытия городских территорий, их можно будет использовать только «для организации локальных зон с повышенными требованиями к качественным характеристикам услуг связи».

При этом стоимость владения инфраструктурой сети связи (включая капитальные и операционные затраты) в диапазоне 4,8–4,99 ГГц до 2030 года только в городах с населением более 1 млн человек в 2,5 раза превышает стоимость владения инфраструктурой в диапазоне 3,4–3,8 ГГц — 723,3 млрд против 317,1 млрд руб. Причем последняя цифра учитывает затраты на освобождение спектра от работающих в нем сейчас систем в размере 25 млрд руб. Развитие 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц «превышает инвестиционные возможности операторов», указано в исследовании.

Технологии и медиа
ТВ-вещатели назвали условия для передачи своих частот под 5G Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Проведенный «четверкой» анализ показал, что, если развивать 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, первую положительную расчетную прибыль в размере 44,2 млрд руб. операторы получат уже в 2027 году, а к 2030 году показатель составит 290 млрд руб. При этом стоимость освобождения частот 3,4–3,8 ГГц по всей стране оценивается в 253 млрд руб.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что операторы провели исследование в рамках совместной деятельности с Минцифры, но отказался комментировать содержание документа. Представитель «МегаФона» рассказал, что компания принимала участие в подготовке исследования и согласна с его основными выводами. Представитель МТС подтвердил, что компания принимала участие в исследовании, но отказался от дальнейших комментариев. В «ВымпелКоме» не ответили на момент публикации. Представитель Минцифры отказался от комментариев. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«Срок окупаемости сетей реально действующих операторов — несколько условный показатель, так как стройка идет на протяжении многих лет и доход приносят сети как нового, так и предыдущих поколений», — отметил глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, обычный срок окупаемости при внедрении новой технологии составляет пять—десять лет, но он существенно зависит от конкретных условий. «Окупаемость сетей 3G и 4G составляет около пяти—семи лет, хотя четко рассчитать показатель сложно ввиду невозможности разделить доходы между 3G и 4G», — отметил директор практики услуг компаниям в области связи, информационных технологий и СМИ PwC в России Кирилл Морозов.

Технологии и медиа
«Ростех» показал макет российской базовой станции 5G Фото: Ростех

Еще в середине 2019 года Минцифры заявляло, что операторы до сих пор не окупили капитальные затраты в строительство сетей 3G и 4G. Сети 3G начали развиваться в стране с 2007 года, 4G — с 2012-го. Эксперты затруднились оценить общие затраты операторов в 3G, как и сказать, окупились ли они. По словам аналитика Telecom Daily Дениса Кускова, затраты МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2, принадлежит «Ростелекому») на развитие 4G составили около 500 млрд руб. без учета строительства ЦОДов и затрат на исполнение «закона Яровой». При этом Кусков указывает, что затраты на технологию окупятся лишь в ближайшие несколько лет, так как 4G стал масштабной технологией лишь в 2018 году.

Есть ли российское оборудование под 5G

В конце сентября в рамках конференции «Цифровая индустриализация промышленной России» (ЦИПР) «Ростех» представил инженерный образец базовой станции 5G. При этом образец создан для диапазона частот 3,4–3,8 ГГц. Базовая станция разработана отечественными специалистами при участии НПК «Криптонит». Гендиректор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров рассказал РБК, что в компании также работают над созданием оборудования для 5G, работающего в других диапазонах частот.

Автор: Анастасия Скрынникова.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: сотовые операторы , 5G , радиочастоты , связь
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