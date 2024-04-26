Минфин США снял с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть

США сняли с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

США исключили из санкционного списка зарегистрированную в Турции компанию Ice Pearl Navigation и принадлежащий ей нефтяной танкер Yasa Golden Bosphorus, ходящий под флагом Маршалловых Островов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (ОFAC) Министерства финансов США.

Турецкая компания и нефтетанкер были внесены в санкционный список США в октябре 2023 года в связи с нарушением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными.

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