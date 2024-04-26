Война санкций ,
0
США сняли с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть
Минфин США снял с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть
США исключили из санкционного списка зарегистрированную в Турции компанию Ice Pearl Navigation и принадлежащий ей нефтяной танкер Yasa Golden Bosphorus, ходящий под флагом Маршалловых Островов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (ОFAC) Министерства финансов США.
Турецкая компания и нефтетанкер были внесены в санкционный список США в октябре 2023 года в связи с нарушением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты.
Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными.
Материал дополняется.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас