Мать спасшего людей в «Крокусе» школьника рассказала о звонке из АП
Семье спасшего посетителей «Крокус Сити Холла» школьника Артема Донскова позвонили из администрации президента Владимира Путина. Об этом «РИА Новости» рассказала мать молодого человека.
Сотрудники администрации спросили, хотел бы школьник встретиться с Путиным, сообщила Александра Донскова.
«Мы ответили: да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства», — рассказала она. По ее словам, встреча может состояться в мае.
Донскова напомнила, что ее сын вместе с другими подростками, помогавшими посетителям «Крокуса» во время нападения террористов, получил награды и благодарности. Семья молодого человека встретилась с руководством Мосгордумы, Общественной палаты, в ближайшее время Донсковы вылетят на аналогичное мероприятие в Махачкалу.
Артем Донсков работал в гардеробе «Крокус Сити Холла» и помогал выводить людей через служебные выходы во время нападения террористов. В конце марта московское «Динамо» пригласило молодого человека на матч 22-го тура Российской премьер-лиги. На поле школьник и спортивный комментатор Виктор Гусев нанесли символический удар по мячу.
Кроме того, Донсков вместе с другим гардеробщиком «Крокуса» Исламом Халиловым получили благодарственное письмо уполномоченной при президенте России по правам ребенка.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли площадку. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения.
Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».
Президент Владимир Путин подтвердил, что к теракту причастны «радикальные исламисты». При этом глава государства отметил, что нападение выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» также заявляли директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов. В Киеве подчеркивали непричастность к теракту.