Мать спасшего людей в «Крокусе» школьника рассказала о звонке из АП

Мать спасшего людей в «Крокусе» школьника рассказала о звонке из АП

Артем Донсков с мамой Александрой в Красногорске, Московская область (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Семье спасшего посетителей «Крокус Сити Холла» школьника Артема Донскова позвонили из администрации президента Владимира Путина. Об этом «РИА Новости» рассказала мать молодого человека.

Сотрудники администрации спросили, хотел бы школьник встретиться с Путиным, сообщила Александра Донскова.

«Мы ответили: да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства», — рассказала она. По ее словам, встреча может состояться в мае.

Донскова напомнила, что ее сын вместе с другими подростками, помогавшими посетителям «Крокуса» во время нападения террористов, получил награды и благодарности. Семья молодого человека встретилась с руководством Мосгордумы, Общественной палаты, в ближайшее время Донсковы вылетят на аналогичное мероприятие в Махачкалу.

Артем Донсков работал в гардеробе «Крокус Сити Холла» и помогал выводить людей через служебные выходы во время нападения террористов. В конце марта московское «Динамо» пригласило молодого человека на матч 22-го тура Российской премьер-лиги. На поле школьник и спортивный комментатор Виктор Гусев нанесли символический удар по мячу.

Кроме того, Донсков вместе с другим гардеробщиком «Крокуса» Исламом Халиловым получили благодарственное письмо уполномоченной при президенте России по правам ребенка.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли площадку. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Президент Владимир Путин подтвердил, что к теракту причастны «радикальные исламисты». При этом глава государства отметил, что нападение выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» также заявляли директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов. В Киеве подчеркивали непричастность к теракту.