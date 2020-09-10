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ТВ-вещатели назвали условия для передачи своих частот под 5G

Вещатели готовы отдать под 5G часть своих частот, если операторы связи компенсируют им затраты на перенастройку ТВ-передатчиков. Но основную часть ресурса они все же хотят использовать сами — для запуска новых цифровых каналов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Условия, на которых вещатели готовы отдать часть используемого ими радиочастного ресурса, приведены в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, которую сейчас разрабатывает рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника на телекоммуникационном и медиарынках. В концепции указано, что вещатели готовы передать для развития 5G часть диапазона 694–790 МГц, но при соблюдении следующих условий:

  • вещателям будет выделен ресурс для запуска третьего мультиплекса (пакет цифровых каналов, вещающих на одной частоте) и мультиплекса с каналами высокой четкости;
  • операторы связи возместят затраты на перевод телевизионных передатчиков в другие диапазоны частот.

Размер компенсации в документе не приводится. Но отмечается, что частоты 694–790 МГц нужны операторам для эффективного проникновения сигнала сетей LTE (4G) и 5G в здания.

Как пояснил РБК представитель Национальной медиа группы (НМГ, ее гендиректор Ольга Паскина возглавляет рабочую группу, которая занимается написанием концепции), вещатели сходятся во мнении, что «освобождающиеся частотные ресурсы должны быть в приоритетном порядке использованы для целей развития телерадиовещания». «При этом вещатели готовы обсуждать порядок и условия передачи потенциально высвобождающегося частотного спектра. Обсуждение сумм компенсации нам кажется преждевременным», — сообщил он.

Минкомсвязь предложила отдать телевизионные частоты под 5G
Технологии и медиа
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Массовое внедрение 5G в России останавливает дефицит частот, в том числе в нижней части диапазона, которые подходят для обеспечения покрытия на большой территории. Весной Минкомсвязь предложила использовать «телевизионные» частоты под 5G, но согласно ранее принятому указу президента перераспределение этих частот возможно только с согласия вещателей, а они на тот момент сдержанно относились к идее. Не поддерживали предложение и операторы: из-за небольшого размера полосы в расчете на одну компанию максимальные скорости передачи данных в сетях 5G в этом диапазоне будут почти такими же, как в сетях LTE (4G), поэтому в городах-миллионниках операторам все равно потребуется дополнительный ресурс в диапазоне 3–6 ГГц.

Вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков отметил, что частоты в диапазоне 700 МГц «остро необходимы для внедрения современных решений на базе 5G в таких отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, логистика и др.». «Решение об использовании диапазона 700 МГц принято большинством стран. Уже осуществлено перепланирование телевидения не только во всех европейских странах, но и в Китае, практически во всех африканских странах, Латинской Америке, ряде стран СНГ. Самым ярким примером является [мобильный оператор из США] T-Mobile, которому использование [бывшего телевизионного] диапазона частот 600 МГц позволило за один год охватить услугами 5G более 60% населения страны, что превышает покрытие сетей LTE этого же оператора», — говорит Глазков.

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«Большая четверка» поделит регионы для развития 5G
Технологии и медиа
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «ЭР-Телеком Холдинга» («Дом.ru») отметили, что их компании не привлекли к работе над концепцией. По мнению представителя «ВымпелКома», вопрос компенсации расходов телерадиовещателям за отказ от использования диапазона 694–790 МГц можно рассматривать только после того, как будет «нормативно закреплена потребность в дополнительных мультиплексах». Представитель МТС сказал, что компания готова рассматривать и обсуждать идею передачи частот для развития 5G. Представитель «МегаФона» отметил, что он находится в контакте с представителями телерадиовещания и регулятором по вопросу передачи частот, но детали перевода полосы пока в стадии изучения, поэтому прогнозировать регуляторные, финансовые и технические аспекты этого процесса рано.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Елизавета Ефимович, Сергей Соболев, Анна Балашова
Теги: телеканалы, 5G, радиочастоты, цифровое ТВ
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