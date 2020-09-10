ТВ-вещатели назвали условия для передачи своих частот под 5G

Вещатели готовы отдать под 5G часть своих частот, если операторы связи компенсируют им затраты на перенастройку ТВ-передатчиков. Но основную часть ресурса они все же хотят использовать сами — для запуска новых цифровых каналов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Условия, на которых вещатели готовы отдать часть используемого ими радиочастного ресурса, приведены в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, которую сейчас разрабатывает рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника на телекоммуникационном и медиарынках. В концепции указано, что вещатели готовы передать для развития 5G часть диапазона 694–790 МГц, но при соблюдении следующих условий:

вещателям будет выделен ресурс для запуска третьего мультиплекса (пакет цифровых каналов, вещающих на одной частоте) и мультиплекса с каналами высокой четкости;

операторы связи возместят затраты на перевод телевизионных передатчиков в другие диапазоны частот.

Размер компенсации в документе не приводится. Но отмечается, что частоты 694–790 МГц нужны операторам для эффективного проникновения сигнала сетей LTE (4G) и 5G в здания.

Как пояснил РБК представитель Национальной медиа группы (НМГ, ее гендиректор Ольга Паскина возглавляет рабочую группу, которая занимается написанием концепции), вещатели сходятся во мнении, что «освобождающиеся частотные ресурсы должны быть в приоритетном порядке использованы для целей развития телерадиовещания». «При этом вещатели готовы обсуждать порядок и условия передачи потенциально высвобождающегося частотного спектра. Обсуждение сумм компенсации нам кажется преждевременным», — сообщил он.