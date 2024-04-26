Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 793-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Международный аэропорт Элисты (Калмыкия) возобновит работу с 3 мая, сообщили в Росавиации. Он был закрыт с февраля 2022 года, когда на юге России ввели ограничения на полеты в связи с началом военной операции на Украине.
Подписанный 24 апреля президентом США Джо Байденом закон предусматривает не только выделение помощи Украине и Израилю, но и в том числе ужесточение санкционного законодательства, пишет The Wall Street Journal.
Так, срок исковой давности за нарушение экономических санкций увеличивается в два раза, что, в свою очередь, может привести к более крупным штрафам против компаний. В случае выявления нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять последних лет, чтобы понять, был ли это разовый случай, или они носили системный характер. Теперь проверки могут затронуть последние десять лет, говорят юристы.
Издание отмечает, что до подписания закона это изменение оставалось незамеченным.
Над Белгородской областью в течение минувшей ночи средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха», сообщили в Минобороны.
Губернатор Вячеслав Гладков в 2:06 мск сообщал в своем телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, в 2:30 мск глава региона написал, что она отменена.
ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams, отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику, говорят источники Associated Press.
Распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными», говорил на брифинге представитель Пентагона.
Украинские войска покинули позиции в одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в Донецкой народной республике, сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.
Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин вернется в зону проведения военной операции, после того как ему вручили повестку явиться в расположение военной части, где он проходил службу до февраля этого года. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
По данным «Ъ-Волга», повестку Холину вручили в рабочем кабинете 25 апреля. Издание отметило, что в случае неявки в течение 48 часов против него могут возбудить уголовное дело.
Основанием для повестки вице-губернатору стал приказ врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля этого года, в котором говорится, что досрочное увольнение с военной службы с зачислением в запас предусмотрено только для тех военнослужащих, которых наделили полномочиями высшего должностного лица субъекта России (руководителя высшего органа государственной исполнительной власти) или члена Совета Федерации.
Холин, назначенный в феврале вице-губернатором, под эти требования не подпадает, в связи с чем его увольнение из армии признано незаконным, пишет издание.
США готовы подписать контракты на закупки оружия и военного оборудования для Украины на $6 млрд и могут объявить о новом пакете помощи 26 апреля, пишут Politico и Reuters.
В пакет помощи войдут зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса «воздух — воздух», которые будут установлены на истребителях, говорят источники.
При этом Politico отмечает, что это вооружение, вероятно, не поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку средства на него выделили в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой руководство США заключает долгосрочные контракты с оборонными предприятиями на создание нового снаряжения для Киева, а не на закупку из текущих запасов.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается непредсказуемой, хотя атак беспилотников на нее не фиксировали уже неделю, заявили в МАГАТЭ.
«По опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту», – отметил глава организации Рафаэль Гросси.
При обстреле города Токмак в Запорожской области пострадали четыре человека, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщили в минздраве региона.
Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции, сообщил источник РБК в местном отделении полиции, информацию подтвердил источник в территориальном отделении МВД.
Пакет помощи США позволит покрыть украинские бюджетные пробелы в 2024 году, но финансовые перспективы страны на следующий год «очень неопределенные», заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
По его словам, $7,8 млрд из пакета на сумму почти $61 млрд пойдут на бюджетные нужды, в частности, на выплату зарплат учителям, социальные и гуманитарные расходы, а также на здравоохранение.
Украинские силы смогут использовать недавно переданные им дальнобойные ракеты ATACMS для более глубинных ударов по Крыму, заявили в Пентагоне, передает The New York Times.
Как заявил на брифинге представитель ведомства, цель новых систем большой дальности «оказать большее давление на Крым».
По данным газеты, Украина получила версию ATACMS с дальностью ударов до 300 км, сколько их было поставлено, в Пентагоне сообщить отказались. По данным издания, речь идет о более 100 ракетах.
Американские военные советники не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие около линии фронта также не планируется, сообщил в ходе брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер.
На Украине задержали шестерых мужчин, которые пытались переплыть реку Тиса и попасть в Румынию, сообщила украинская погранслужба.
Украинцы рассказали, что в подготовке к несанкционированному переходу границы им помогли «переправщики», услуги которых стоили от $6 тыс. до $10 тыс.
Ранее аналогичный случай произошел на границе Украины с Молдавией. Там мужчина переплывал Днестр на надувном матрасе.
Число убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области выросло с пяти до семи, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах». Источник РБК в региональном управлении МВД подтвердил эти данные.
В связи с убийством задержали двух российских военных. Они сознались в убийствах.
Страны НАТО не поставили Украине в последние месяцы ту военную помощь, которую обещали, заявил генсек Йенс Столтенберг.
Отправка помощи Соединенными Штатами застопорилась на месяцы из-за отсутствия одобрения конгресса, а страны Европы поставили намного меньше, чем обещали, отметил он. Столтенберг отметил, что у этих задержек есть последствия.
ЕС обсуждает введение запрета на использование портов Евросоюза для реэкспорта СПГ, предназначенного третьим странам, сообщили источники Bloomberg. При этом запрета на использование этого вида топлива внутри ЕС в 14-м пакете санкций не будет, отмечает агентство.
Объем поставок СПГ из России в Европу или транзитом через европейские страны в стоимостном выражении составляет примерно €12 млрд в год, подсчитало ранее немецкое издание Tagesschau.
Литва пообещала последовать примеру Польши в отношении украинских мужчин призывного возраста — вероятнее всего, их начнут высылать из страны на родину, заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Он отметил, что Украине «катастрофически не хватает мобилизационного резерва — уехавших граждан призывного возраста». Кащюнас добавил, что такая ситуация несправедлива по отношению к тем украинцам, которые воюют в зоне конфликта.
У убивших пятерых человек в Херсонской области военных Александра Осипова и Александра Кайгородцева нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты, сообщили источники РБК.
Жертв обнаружили 24 апреля в селах Абрикосовка и Подо-Калиновка Алешкинского района. Одной из убитых была глава первого населенного пункта Любовь Тымчак.
Военных задержали, Кайгородцев ранее был судим.
Глава администрации Никопольского района Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурных объектов. Он не уточнил, где именно были нанесены удары.