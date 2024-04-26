Подписанный 24 апреля президентом США Джо Байденом закон предусматривает не только выделение помощи Украине и Израилю, но и в том числе ужесточение санкционного законодательства, пишет The Wall Street Journal.

Так, срок исковой давности за нарушение экономических санкций увеличивается в два раза, что, в свою очередь, может привести к более крупным штрафам против компаний. В случае выявления нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять последних лет, чтобы понять, был ли это разовый случай, или они носили системный характер. Теперь проверки могут затронуть последние десять лет, говорят юристы.

Издание отмечает, что до подписания закона это изменение оставалось незамеченным.