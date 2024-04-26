Путин передал структуре «Газпрома» управление «дочками» Ariston и BSH

Под управление АО «Газпром бытовые системы» перешли 100% долей в ООО «Аристон Термо Русь» и 100% в ООО «БСХ Бытовые Приборы»

Фото: Игорь Акимов / ТАСС

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte. Документ опубликован на портале правовой информации.

Под управление АО «Газпром бытовые системы» перешли:

100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», принадлежащих итальянской Ariston Holding N.V.;

100% долей в ООО «БСХ Бытовые Приборы», которыми владеет немецкая BSH Hausgeräte GmbH.

На сайте АО «Газпром бытовые системы» говорится, что холдинг является крупнейшим в России производителем бытового газового оборудования. Выпускает газовые и электрические плиты Darina, Tessa, Flama, Лада и Terra. Принадлежит ПАО «Газпром». В состав «Газпром бытовые системы» входят Чайковский филиал, Балакиревский филиал, а также ООО «Каневской завод газовой аппаратуры».

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Как следует из данных сервиса «РБК Компании», ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Генеральный директор — Сергей Кукуть. За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб.

Компания «БСХ Бытовые Приборы» зарегистрирована в 2005 году в Петергофе. Основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Генеральным директором значится Илья Кашин. За 2023 год прибыль компании составила 6,09 млрд руб., выручка — 2,1 млрд руб. «БСХ Бытовые Приборы» принадлежат две торговые марки — NEFF и НАДЕЖНО ZELMER НАДЕЖНО.