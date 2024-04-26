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Путин передал структуре «Газпрома» управление «дочками» Ariston и BSH

Владимир Путин передал под временное управление «дочки» Ariston и BSH Hausgerate
Под управление АО «Газпром бытовые системы» перешли 100% долей в ООО «Аристон Термо Русь» и 100% в ООО «БСХ Бытовые Приборы»
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Фото: Игорь Акимов / ТАСС
Фото: Игорь Акимов / ТАСС

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte. Документ опубликован на портале правовой информации.

Под управление АО «Газпром бытовые системы» перешли:

  • 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», принадлежащих итальянской Ariston Holding N.V.;
  • 100% долей в ООО «БСХ Бытовые Приборы», которыми владеет немецкая BSH Hausgeräte GmbH.

На сайте АО «Газпром бытовые системы» говорится, что холдинг является крупнейшим в России производителем бытового газового оборудования. Выпускает газовые и электрические плиты Darina, Tessa, Flama, Лада и Terra. Принадлежит ПАО «Газпром». В состав «Газпром бытовые системы» входят Чайковский филиал, Балакиревский филиал, а также ООО «Каневской завод газовой аппаратуры».

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Как следует из данных сервиса «РБК Компании», ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Генеральный директор — Сергей Кукуть. За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб.

Компания «БСХ Бытовые Приборы» зарегистрирована в 2005 году в Петергофе. Основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Генеральным директором значится Илья Кашин. За 2023 год прибыль компании составила 6,09 млрд руб., выручка — 2,1 млрд руб. «БСХ Бытовые Приборы» принадлежат две торговые марки — NEFF и НАДЕЖНО ZELMER НАДЕЖНО.

BSH Hausgeräte GmbH входит в Bosch Group. BSH выпускает холодильники, стиральные, сушильные, посудомоечные машины, плиты, пылесосы. Ей принадлежат такие бренды, как Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF и др.

Компания работала на российском рынке с 1994 года, на территории России у нее было семь производств. Однако в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Bosch объявила о приостановке деятельности в России. Производство бытовой техники в Петербурге не может продолжать работу из-за прекращения поставок материалов из Европы, сообщали в российском представительстве Bosch. Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщало со ссылкой на заявление Bosch, что компания решила свернуть свою деятельность в России на фоне признаков того, что ее детали могли быть использованы в «негражданских» целях в нарушение ее политики.

Постепенно Bosch начала искать покупателей на свои российские активы. К примеру, заводы в Энгельсе, где производились электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы, в апреле прошлого года купил холдинг S8 Capital. Новым владельцем предприятия в Самаре, которое выпускало автозапчасти, стал ФГУП «НАМИ». Заводы в Стрельне под Санкт-Петербургом может выкупить турецкий инвестфонд Can Holding, сообщала газета «Коммерсантъ» в конце декабря прошлого года. Монобрендовая розничная сеть Bosch в России практически прекратила свое существование: к концу февраля 2024 года у нее остался лишь один магазин, который распродает остатки.

Кроме того, Bosch начала искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках, об РБК рассказали три консультанта по недвижимости, работавшие с этим объектом.

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Елена Чернышова
Газпром Владимир Путин Bosch
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