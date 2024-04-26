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Винер заявила о попытках уничтожить в гимнастике все связанное с Россией

Ирина Винер заявила о попытках уничтожить в гимнастике все связанное с Россией
Международная федерация удалила из правил на период с 2025 по 2028 год пять элементов, которые названы именами российских гимнасток. По словам Винер, все, что было связано с Россией стараются уничтожить
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила «Матч ТВ», что международная федерация старается удалить все, что связано с Россией.

26 апреля стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил на период с 2025 по 2028 год пять элементов, которые названы именами российских гимнасток.

«Это обосновано тем, что все упрощается. Это были красивые элементы, которые в свое время ввел бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас все упрощается, становится проще и проще», — заявила Винер.

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По словам Винер, нельзя удивляться таким решениям FIG. «Все, что было связано с Россией, стараются уничтожить. Так же как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это «нормально» для нынешнего времени», — заключила глава ВФХГ.

В комментарии для РБК Винер назвала удаленные элементы очень интересными и смотрибельными. «Но сейчас в художественной гимнастике этого не требуется. Девиз Олимпийских игр «Выше, Быстрее, Сильнее», на сегодняшний день в художественной гимнастике, как мы видим, не востребован», — сказала Винер.

Из именных элементов в новых правилах пропали равновесия Зарины Гизиковой (два) и Ольги Капрановой, а также вращения Дарьи Трубниковой и Гизиковой. Правда, в правилах все еще остаются многие другие элементы, названные в честь россиянок, например Алины Кабаевой, Евгении Канаевой и Ляйсан Утяшевой.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
художественная гимнастика Ирина Винер
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