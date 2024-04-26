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Политика ,  
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Путин поддержал Беглова на выборах губернатора Петербурга

Владимир Путин и Александр Беглов
Владимир Путин и Александр Беглов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом Беглов заявил после рабочей встречи с президентом.

«Сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, я поддерживаю», — сказал он.

По словам Беглова, Путин добавил, что выбор должны сделать жители города. Губернатор уточнил, что о его участии в выборной кампании просили члены общественных организаций, ветераны и блокадники Петербурга. Беглов ответил, что намерен посоветоваться с президентом по этому вопросу.

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Осенью 2018 года Беглова назначили врио губернатора Санкт-Петербурга. В должность главы города он вступил в сентябре 2019 года. Чиновник одержал победу на выборах с 64,44% голосов — его поддержали почти 735 тыс. жителей Санкт-Петербурга.

Выборы губернатора города пройдут осенью 2024 года. Голосование будет трехдневным и состоится 6, 7 и 8 сентября.

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Владимир Путин

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Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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