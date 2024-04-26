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Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от убийц жителя Люблино

Убийство Ковалева произошло 18 апреля из-за спора о припаркованной у подъезда машине. Убийцам удавалось несколько дней скрываться, в итоге их задержали в Ростовской области. Сотрудника ДПС, который отпустил их за взятку, арестовал
Дмитрий Бовтунов
Дмитрий Бовтунов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, который, по версии следствия, за взятку пропустил машину с подозреваемым в убийстве 24-летнего жителя Люблино Кирилла Ковалева. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, находясь на службе Бовтунов остановил автомобиль, управляемый Аббасовым И.Б. (вероятно, речь идет об одном из двоюродных братьев Шахина Аббасова Исахане Аббасове. — РБК). У водителя не было водительских документов и он предложил сотруднику ДПС взятку. Бовтунов согласился и указал счет, на который были переведены 30 тыс. руб.

«Суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

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Шахин Аббасов

Убийство, в котором обвиняют Аббасовых, произошло 17 апреля в Люблино. По версии следствия, Кирилл Ковалев сделал гражданину Азербайджана Шахину Аббасову замечание за неправильную парковку. После этого начался конфликт, Аббасов-младший позвонил своим родственникам, и они подъехали к месту. «Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева», — сообщили ранее в суде.

Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву «множественные удары в область жизненно важных органов», при этом Шахин нанес Ковалеву несколько ударов ножом, а Шохрат продолжал избивать потерпевшего. Затем Аббасовы скрылись на заранее приготовленных автомобилях. 19 апреля Шахина и Шохрата задержали в Ростовской области. В их машине нашли пистолет и нож. 22 апреля суд арестовал братьев.

По данным следствия, машины братьям предоставили их отец Низами Аббасов, дядя Бахтияр Аббасов, двоюродный брат Исахан Аббасов (сын Бахтияра Аббасова), а также знакомый Нахид Гусейнов. Всех их также арестовали. Всем шести фигурантам вменяют убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений (пункты «ж» и «и» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). В суде следователь заявила, что в деле есть седьмой подозреваемый, он находится в розыске.

Во время обыска в квартире Аббасова обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения этих денег.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
убийство суд взятка ДПС полицейский
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