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Военная операция на Украине ,  
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Глава Пентагона раскрыл сроки прибытия эскадрильи F-16 на Украину

Пентагон: эскадрилья F-16 с обученными пилотами прибудет на Украину в этом году
Сюжет
Военная операция на Украине
Первые истребители F-16 прибудут на Украину до конца года, заявил глава Пентагона Остин. Он также призвал передать Киеву больше бронетехники и артиллерии. Шойгу говорил, что все переданные Украине F-16 будут уничтожены за 20 дней
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Эскадрилья истребителей F-16 вместе с обученными пилотами прибудет на Украину до конца текущего года, сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн». Трансляция его выступления велась на странице Пентагона в соцсети Х (бывший Twitter).

«В этом году начнутся поставки переданных Украине более чем эскадрильи F-16 вместе с летчиками и обслуживающим персоналом, подготовленными участникам контактной группы», — заявил Остин, добавив, что Украина все еще нуждается в большем количестве бронетехники и артиллерии.

В одной эскадрилье F-16 обычно 12 самолетов. Киев ранее заявлял, что для успешного наступления ему необходимо четыре эскадрильи F-16, или 48 самолетов.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы.

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Йенс Столтенберг рядом с истребителем F-16

На саммите НАТО в июле 2023 года западные страны создали коалицию по поставке Украине F-16. Ее возглавляют Нидерланды, Дания и США. Помимо этих стран в коалицию входят Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. Украинских пилотов обучают полетам на F-16 в нескольких западных странах.

В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи истребителей идет по плану. По его словам, страна должна получить первые F-16 в середине лета 2024 года. Белый дом сообщал, что Киев получит военные самолеты после завершения подготовки украинских летчиков.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отмечал, что поставки F-16 Украине не смогут кардинально изменить ситуацию в пользу ВСУ. 

Глава Пентагона раскрыл сроки прибытия эскадрильи F-16 на Украину
Глава Пентагона раскрыл сроки прибытия эскадрильи F-16 на Украину

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
F-16 поставки оружия Пентагон Ллойд Остин Военная операция на Украине
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