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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Сотни граждан Таджикистана застряли на КПП «Саргарчин» на границе Казахстана и России, сообщило агентство «Азия-Плюс». МИД обсудил с послом России сложности при пересечении границы гражданами Таджикистана
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МИД Таджикистана выразил российскому посолу Семену Григорьеву обеспокоенность по поводу случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию, сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Встреча с главой российской дипмиссии состоялась 26 апреля. На ней, в частности, обсуждались сложности, с которыми «в последние несколько недель» сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении российской границы, пояснили в МИДе.

«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — говорится в сообщении.

Агентство «Азия-Плюс» 25 апреля сообщило, что сотни таджикских граждан застряли на контрольно-пропускном пункте «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. Несколько человек прислали агентству видео и аудио, на которых рассказали, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе скопилось около 180 автомобилей с таджикскими номерами, российские пограничники не впускают их в страну.

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«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают», — рассказал «Азия-Плюс» один из мигрантов, приславший видео машин.

По словам застрявших на границе граждан, их допрашивают, а также проверяют телефоны. В течение суток в Россию пустили всего 10-12 машин, а в течение двух дней — 20, рассказали собеседники агентства.

После теракта в «Крокус Сити Холле», по делу о котором проходят граждане Таджикистана, замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила об оттоке трудовых мигрантов из России. По ее словам, были случаи притеснения граждан «на бытовом уровне», а представительство таджикского Минтруда получало сообщения с угрозами.

Глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин заявил о «непродуманной информационной кампании против таджиков» после теракта в «Крокусе», из-за которой «формируется отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана». Заказчики и исполнители нападения на концертный зал должны понести наказание, но расследование должно быть беспристрастным, отметил министр. «Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признания, добытого таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул Мухриддин.

Президент Эмомали Рахмон в свою очередь призвал воспитывать детей так, чтобы «они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа».

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

По делу о теракте уже задержали более десяти человек, включая четырех предполагаемых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Президент Владимир Путин говорил, что к теракту причастны «радикальные исламисты», но он выгоден тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» заявляли директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Киев заявлял о непричастности к теракту в «Крокусе».

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Теги
Елена Чернышова
Таджикистан Россия мигранты Крокус Сити Холл
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