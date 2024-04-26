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Посла России вызвали в МИД Британии из-за дела о поджогах в Лондоне

Посла России вызвали в МИД Британии из-за дела о поджогах в Лондоне
В Британии пять человек обвинили «в ведении враждебной деятельности» в интересах России. Речь идет о поджогах двух объектов в промышленной зоне на востоке Лондона в марте. Посол счел обвинения в причастности России абсурдными
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: Посольство Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии)

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД после того, как стало известно, что в Британии пять человек обвинили «в ведении враждебной деятельности» в интересах России. Об этом ТАСС сообщили в посольстве.

«Британской стороной были воспроизведены распространенные парой часов ранее с подачи местных спецслужб в СМИ инсинуации по поводу мнимой причастности России к одному из эпизодов криминогенной активности в Великобритании, связанному с якобы имевшей место в прошлом попыткой поджога складских помещений на окраине Лондона», — говорится в комментарии дипмиссии.

Российская сторона сочла обвинения «абсурдными и заведомо бездоказательными». Келин призвал Лондон «перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз».

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По данным Королевской прокурорской службы (CPS), 20-летний Дилан Эрл и еще трое обвиняемых причастны к поджогу коммерческой недвижимости, связанной с Украиной. Пятый фигурант обвиняется в «наличии информации о террористических актах».

По информации телеканала Sky News, Эрл связан с ЧВК «Вагнер» (признана в Великобритании террористической организацией и запрещена). Ему инкриминируют организацию и финансирование поджогов двух объектов в промышленной зоне на востоке Лондона 20 марта, а также попытку вербовки для помощи иностранной разведке.

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Елена Чернышова
Андрей Келин посол Россия Великобритания поджог
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