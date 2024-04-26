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«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом клуба

«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом клуба Сергеев Петровым
Защитник Сергей Петров, который является рекордсменом по количеству матчей в составе «Краснодара», продлил соглашение на один год
Сергей Петров
Сергей Петров (Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»)

Защитник Сергей Петров продлил контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Новое соглашение 33-летнего футболиста будет действовать до лета 2025 года.

Петров — рекордсмен «Краснодара» по количеству матчей. На счету защитника 293 игры, 15 голов и 18 результативных передач за команду.

В нынешнем сезоне Петров провел 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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С 2016 по 2020 год Петров провел пять матчей и забил один гол в составе сборной России.

«Краснодар» в нынешнем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 49 очков в 25 матчах. На одно очко впереди петербургский «Зенит».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар
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