«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом клуба
Защитник Сергей Петров продлил контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Новое соглашение 33-летнего футболиста будет действовать до лета 2025 года.
Петров — рекордсмен «Краснодара» по количеству матчей. На счету защитника 293 игры, 15 голов и 18 результативных передач за команду.
В нынешнем сезоне Петров провел 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
С 2016 по 2020 год Петров провел пять матчей и забил один гол в составе сборной России.
«Краснодар» в нынешнем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 49 очков в 25 матчах. На одно очко впереди петербургский «Зенит».
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