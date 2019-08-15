«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G). Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, он наложил на соответствующее письмо Совбеза резолюцию «Согласен».

О письме Совбеза в правительство в начале июня РБК сообщили два федеральных чиновника. В нем было указано, что эти радиочастоты используют правительственные службы, и его передача гражданским средствам связи нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны.

Авторы обращения считают, что одновременное использование этого диапазона для развития 5G и текущего обслуживания ведомств невозможно.

Операторы не раз говорили, что частоты из диапазона 3,4–3,8 ГГц нужны им для оптимальной работы сетей 5G. Однако выделение этих частот в конце декабря заблокировала Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), так как этот ресурс используют в том числе Минобороны и Федеральная служба охраны.