МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

Первыми пользователями создаваемой МТС сети 5G, как ожидается, станут крупные предприятия и бизнес

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G. В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов», — прокомментировал получение лицензии президент МТС Алексей Корня.

Первыми пользователями создаваемой сети 5G, как ожидается, станут крупные предприятия и бизнес. В МТС уже разрабатывают для них свои предложения по использованию 5G. Предполагается, в частности, что нефтегазовые компании смогут использовать 5G для ведения мониторинга своих трубопроводов и других инфраструктурных объектов с помощью беспилотников, а промышленные предприятия — для управления оборудованием. Кроме того, возможно использование 5G в таких сферах, как:

медицина — для проведения хирургических операций в удаленном режиме и мониторинга состояния пациентов;

ретейл — для создания полноформатных биометрических систем оплаты;

логистика — для автоматизации складских операций и беспилотного управления автопогрузчиками.

«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», — пояснил Корня.