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МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

Первыми пользователями создаваемой МТС сети 5G, как ожидается, станут крупные предприятия и бизнес
МТС MTSS ₽324,75 +0,46% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G. В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов», — прокомментировал получение лицензии президент МТС Алексей Корня.

Первыми пользователями создаваемой сети 5G, как ожидается, станут крупные предприятия и бизнес. В МТС уже разрабатывают для них свои предложения по использованию 5G. Предполагается, в частности, что нефтегазовые компании смогут использовать 5G для ведения мониторинга своих трубопроводов и других инфраструктурных объектов с помощью беспилотников, а промышленные предприятия — для управления оборудованием. Кроме того, возможно использование 5G в таких сферах, как:

  • медицина — для проведения хирургических операций в удаленном режиме и мониторинга состояния пациентов;
  • ретейл — для создания полноформатных биометрических систем оплаты;
  • логистика — для автоматизации складских операций и беспилотного управления автопогрузчиками.

«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», — пояснил Корня.

МТС получит «золотой диапазон» для тестирования 5G в Москве
Технологии и медиа
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По словам главы МТС, технологии 5G в ближайшие годы станут «одним из важнейших драйверов развития экономики страны».

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Изначально предполагалось, что частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц будут выставлены на аукцион, но 17 марта на заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) приняла решение выделить данную полосу частот для развития 5G неопределенному кругу лиц. Такая формулировка означает, что их могут получить те компании, которые подадут соответствующую заявку.

РБК направил запросы в «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелеком».

Академик фразой «связи никакой» ответил на слухи о вышках 5G и COVID-19
Общество
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Создать сеть 5G для массового рынка в полосе 24 ГГц не получится, отмечают эксперты. Испытания показали, что сигнал подобной сети прерывается, как только абонент оказывается не в прямой видимости от базовой станции, рассказывал  РБК ранее один из участников рынка. Для полноценного развития 5G операторам нужны частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, неоднократно заявляли представители крупнейших участников рынка. Однако в России в указанной части спектра работают средства силовых ведомств и спутниковых операторов, которые блокируют выделение частот для мобильных операторов.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Балашова
Теги: МТС, 5G
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