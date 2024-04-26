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Силовики уехали из музея «Гараж»

Силовики уехали из музея «Гараж»
Дверь, заблокированная стулом
Дверь, заблокированная стулом (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Силовики покинули образовательный центр музея «Гараж» в Парке Горького после обысков, передает корреспондент РБК.

В 18:00 мск правоохранители все еще находились в здании, внутрь никого не впускали. Вход в здание был заблокирован стулом. Перед музеем стоял микроавтобус с номерами спецсерии и кроссовер без номеров.

В музей «Гараж» в Москве пришли силовики
Общество
Музей современного искусства &laquo;Гараж&raquo; в парке Горького, Москва

Музей современного искусства открыли в 2008 году. Сооснователи комплекса — бизнесмен Роман Абрамович и дизайнер Дарья Жукова.

Днем 26 апреля сотрудники ФСБ пришли в музей с обысками. Следственные действия проводили в нескольких комплексах музея — в архивном корпусе в парке культуры и в доме Наркомфина на Новинском бульваре.

Причина обыска неизвестна. «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников музея сообщили, что следственные мероприятия могут быть связаны с хранящейся в архиве «Гаража» ЛГБТ-литературой (признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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Москва музей ФСБ
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