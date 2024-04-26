Алькарас разгромил сменившего гражданство россиянина на турнире в Мадриде
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
Во втором круге 20-летний Алькарас, посеянный на турнире под вторым номером, победил представляющего Казахстан Александра Шевченко, 59-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.
Как один из сеянных Алькарас начал турнир в Мадриде сразу со второго круга. Его следующим соперником будет бразилец Тьяго Сейбот Уайлд.
Алькарас из-за травмы пропустил два последних турнира — в Барселоне и «Мастерс» в Монте-Карло.
23-летний Шевченко в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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