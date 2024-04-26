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Алькарас разгромил сменившего гражданство россиянина на турнире в Мадриде

Алькарас разгромил экс-россиянина Шевченко во втором круге «Мастерса» в Мадриде
Третья ракетка мира во втором круге «Мастерса» в Мадриде победил представляющего с января Казахстан Александра Шевченко со счетом 6:2, 6:1
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

Во втором круге 20-летний Алькарас, посеянный на турнире под вторым номером, победил представляющего Казахстан Александра Шевченко, 59-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.

Как один из сеянных Алькарас начал турнир в Мадриде сразу со второго круга. Его следующим соперником будет бразилец Тьяго Сейбот Уайлд.

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Алькарас из-за травмы пропустил два последних турнира — в Барселоне и «Мастерс» в Монте-Карло.

23-летний Шевченко в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карлос Алькарас Александр Шевченко
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