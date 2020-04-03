Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Но для использования диапазона 694-690 МГц нужно будет получить согласие телевещателей, поскольку по указу президента России Владимира Путина без такого согласия запрещено перераспределять выделенные для эфирного телевещания частоты для каких-либо иных целей.

Как пояснил РБК первый заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС (ведет эфирную трансляцию телеканалов) Виктор Пинчук, если правительство решит передать диапазон 694-790 МГц под развитие связи 5G, РТРС будет готова скорректировать свою работу. «С технологической точки зрения это непростой процесс, какие-то передатчики придется заменить на новые, но это возможно сделать», — пояснил он. В то же время Пинчук отметил, что сейчас в России разрабатывается Концепция развития телерадиовещания, в которой должны определить, сколько цифровых мультиплексов будут доступны жителям, как будут развиваться Ultra HD и 4K (форматы высокой четкости). При этом он допустил, что аналоговые передатчики продолжат вещать и после 19 августа этого года, если вещатели и Минкомсвязи обратятся в ГКРЧ с просьбой о продлении срока использования частот, как это было год назад.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на вопрос, готовы ли вещатели поделиться ресурсом, ответил, что они пока «точно ни к чему не готовы». «Для начала им надо обсудить этот вопрос с друг другом и на правительственной комиссии по телерадиовещанию», — сказал он. «На площадке Медиа-коммуникационного союза представлены все крупнейшие вещатели и операторы связи, и это вопрос ни разу не поднимался. Кроме того, он находятся в компетенции Правительственной комиссии по телерадиовещанию», — говорит глава союза Михаил Демин.

Представитель Национальной медиа группы (управляет РЕН ТВ, «Пятым каналом», СТС, «Домашним», «Че» и др., является совладельцем «Первого канала») считает, что вопрос передачи части спектра не для целей телевещания может быть рассмотрен только после реализации инициатив, предусмотренных концепцией, которую разрабатывают вещатели. «В рамках обсуждения документа от Минкомсвязи не поступало предложений передать частоты телеком-операторам для 5G. В настоящее время вещателями и РТРС реализуется пилотный проект по вещанию в HD», — отметил он.

РБК направил запрос в ВГТРК и «Газпром-Медиа» и «Первый канал».

Нужны ли операторам частоты 700 МГц

Если эти планы будут реализованы, операторы смогут претендовать на полосы 703-733 МГц и 758-788 МГц в указанном диапазоне, оценили авторы концепции. Из-за небольшого размера полосы в расчете на одного оператора максимальные скорости передачи в сетях 5G в этом диапазоне будут почти такими же, как в сетях LTE (4G), поэтому в городах-миллионниках потребуется дополнительная емкость в диапазоне от 3 до 6 ГГц.

«Большая четверка» неоднократно просила выделить ей для развития 5G частоты 3,4-3,8 ГГц, которые сейчас используются средствами Минобороны, Федеральной службы охраны и земными станциями фиксированной спутниковой связи «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Для освобождения этого диапазона в концепции предлагается:

перевести станции спутниковой связи в полосу частот 3,8-4,2 ГГц;

подвести к отдельным гражданским объектам, использующим спутниковую связь, оптоволоконные каналы связи;

вывести спутниковые средства за пределы крупных городов и др.

Стоимость этих работ в документе оценена не менее, чем в 253 млрд руб. Эта сумма не включает затраты на перевод средств силовых ведомств из-за отсутствия данных по ним, пояснил РБК источник, знакомый с текстом концепции.

При этом без высвобождения указанной полосы использование других альтернативных диапазонов для развития сетей 5G перенесет сроки начала их полноценного внедрения на 2024-2026 годы и «приведет к существенному отставанию развития страны в сфере цифровых технологий, что непосредственно повлияет на различные аспекты экономической и технологической безопасности государства», говорится в документе.

В МТС и «ВымпелКоме» заявили, что пока изучают проект концепции. «Использование диапазона 694-790 МГц для мобильной связи рассматривается с 2011 года. Операторы готовы участвовать в реализации мероприятий по высвобождению этого диапазона путем перевода телевизионного вещания в диапазон ниже 694 МГц, но это требует согласия вещателей», — отметил представитель МТС Алексей Меркутов.

По словам пресс-секретаря «МегаФона» Михаила Ивонина, в компании по-прежнему считают базовым для запуска 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц. «Именно в этом направлении нужно продолжать работу всем заинтересованным сторонам. Предлагаемые сейчас отрезки частот 703-733 МГц и 758-788 МГц не дадут необходимых скоростей передачи данных», — настаивает он. Для полного раскрытия потенциала новой технологии, по словам Ивонина, необходимо прорабатывать вопрос доступности всего диапазона 694-790 МГц в дополнение к ключевой полосе 3,4-3,8 ГГц. «Диапазоны ниже [3,4-3,8 ГГц] уже заняты другими стандартами и технологиями, развитие нового поколения там будет означать деградацию качества и доступности иных услуг, — говорит представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. — И 5G нормально не заработает, и другие технологии пострадают». Он считает, что расчистка полосы 3,4-3,8 ГГц потребует меньших затрат, чем указано в концепции. «До 2025 года сети 5G будут развиваться на территории городов-миллионников, а не на всей страны, то есть главным образом потребуется вынести за пределы городов средства спутниковой связи и подключить вместо них необходимые объекты по волоконно-оптическим линиям связи», — считает он. На этом потребуется сумма, «в разы ниже», чем указанная в концепции. Однако два участника рынка сообщили РБК, что даже если перевести из диапазона 3,4-3,8 ГГц спутниковые станции, без согласия силовых структур запустить сети 5G все равно не получится.

Представитель ГПКС отказался от комментариев, связаться с «Газпром-Космические системы» не удалось.

РБК отправил запрос в пресс-службу Минкомсвязи.